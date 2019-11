Najväčší nápor migrantov za posledné roky: Preplnené tábory to už nezvládajú

Grécke orgány pokračujú tento víkend v presúvaní migrantov na pevninu z preplnených táborov na ostrovoch v Egejskom mori, ktoré čelia najväčšiemu náporu za posledné roky.

Do prístavu Elefsina západne od Atén dopravili 415 takýchto osôb a príchod ďalších 380 sa očakáva v nedeľu okolo poludnia, uviedla tlačová agentúra AP s odvolaním sa na oficiálne zdroje. Presúvaní migranti pochádzajú z tábora Moria na ostrove Lesbos, ktorý je určený pre 3000 ľudí, v súčasnosti však má vyše 10.000 obyvateľov. Doprava je zabezpečovaná loďami vojenského námorníctva, ktoré zvyčajne prevážajú tanky.

Vysokopostavený vládny predstaviteľ povedal pre AP pod podmienkou anonymity, že grécka vláda plánuje v priebehu najbližších 15 dní previezť na pevninu 5000 migrantov. Ubytovať ich chce v hoteloch, ktoré sa uvoľnili po skončení hlavnej turistickej sezóny. Títo migranti by však nemali smerovať do oblastí, ako je sever Grécka, kde sa už nachádza mnoho táborov označovaných ako tzv. hotspoty. Podľa nemenovaného predstaviteľa budú počty migrantov umiestňovaných do jednotlivých prefektúr obmedzené na 0,8 percenta miestnej populácie.

Na základe dohody medzi EÚ a Tureckom z marca 2016 sú migranti plaviaci sa z tureckého pobrežia umiestňovaní v táboroch na gréckych ostrovoch v Egejskom mori; ak nepodali žiadosť o azyl, čakajú tam na vrátenie do Turecka. Proces deportácií je však zdĺhavý, zatiaľ čo počet novopríchodzích migrantov do Grécka je najvyšší od dosiahnutia zmienenej dohody. Na gréckych ostrovoch na východe Egejského mora sa v súčasnosti tiesni takmer 35.000 migrantov. Tamojšie záchytné tábory majú pritom miesto iba pre približne 7000 ľudí.