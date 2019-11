Sestra Zayna Malika z kapely One Directon sa nedávno vydala za Martina zo Spiša: Veľká novina!

Čakajú dievčatko! Len v septembri sa Safaa (17), sestra speváckej hviezdy Zayna Malika (26), vydala za Martina Tišera (20) so slovenskými koreňmi. Prešiel mesiac a pol od svadby a už oznámila pohlavie dieťatka, ktoré čaká.

Otec Martina Tišera Ladislav pochádza z obce Betlanovce (okres Spišská Nová Ves). Pred tromi desaťročiami sa odsťahoval najprv do českej Plzne, potom do anglického Bradfordu. Teraz sa tam Martin priženil do známej rodiny. Vzal si najmladšiu sestru Zayna Malika, bývalého člena kapely One Direction. Tradičnú islamskú ceremóniu Nikkah museli zorganizovať veľmi rýchlo, pretože nevesta bola tehotná.

Teraz Safaa na tradičnej párty oznámila, že čaká dievčatko. Všetko bolo zladené v ružovom vrátane šiat budúcej mamičky, ktorá s úsmevom pózovala pred stenou kvetov či pri torte. Tá bola ozdobená párom detských topánočiek – ako inak, ružových. So šatami Safaae ladili aj pohodlné ružové papuče, ktoré si dala pre rastúce bruško. To hrdo ukazovala na obdiv, podobne ako veľké diamantové náušnice.

Zayn Malik (26)

● spevák kapely One Direction

● majetok: 60 mil. eur

● v r. 2015 - - 2018 randil s modelkou Gigi Hadid (24)

● v roku 2015 sa dal na sólovú dráhu