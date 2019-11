Herec Dávid Hartl v relácii Tvoja tvár znie povedome: Do šou si pritiahol priateľku

Dohodil jej kšeft? Herec a divadelná hviezda Dávid Hartl (26) momentálne žiari v megašou Tvoja tvár znie povedome.

O tom, že to mladíkovi naozaj spieva a na javisku vie spraviť aj poriadnu šou, nie je pochýb, keďže sa pravidelne objavuje na vrchných priečkach rebríčka. Svoju stúpajúcu popularitu si však nechce užívať sám, a ako sa zdá, rád sa o ňu podelí aj so svojou priateľkou Maťkou. Práve tá by sa totiž mala objaviť po jeho boku v prvom semifinálovom kole už v nedeľu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hartl sa v šou Tvoja tvár znie povedome ukázal ako všestranný umelec a je jasné, že nielen herectvo, ale aj spev má mladý talent v malíčku. Doteraz sa po hodnotení poroty a svojich kolegov umiestňoval na popredných priečkach rebríčka a je jedným z horúcich koliesok, pri ktorých sa čaká, že sa prebojujú až do semifinále medzi štvoricu najlepších. V súkromí sa mladíkovi darí tiež veľmi dobre a po boku má mladú tanečnicu Martinu. „S Maťkou sme sa spoznali na javisku divadla Nová scéna,“ prezradil Novému Času Hartl. A ako sa zdá, Dávid sa chce o úspech podeliť aj so svojou láskou a je možné, že práve on stojí za rozhodnutím kompetentných, ktorí tanečnicu stiahli do zábavnej megašou. „Obidvaja máme radosť, že môžeme byť spolu aj na doskách šou Tvoja tvár znie povedome,“ prezradil Dávid, ktorý už v nedeľu stvárni popovú divu Máriu Čírovú.

O tom, že si dvojica spoločne aj vylepší bankové konto nemôže byť pochybností. „Za jednu časť dostane Dávid približne od tisíc eur vyššie,“ prezradil nám človek zo štábu. Nie je preto vylúčené, že rovnako zaplatia aj jeho polovičku.