Tatrianske končiare si načas oddýchnu: Na štíty do leta nevkročíte!

Tatry od prvého novembra prešli do zimného režimu. Pre návštevníkov sa uzavrela asi jedna tretina turistických chodníkov.

Nad vysokohorské chaty je až do 14. júna zakázané chodiť. No aj tak pre turistov ostáva ešte takmer 400 kilometrov tatranských chodníkov otvorených.

Tak ako každú jeseň, prvým novembrom začína zimná sezónna uzávera. Z viac ako 600 km označených turistických chodníkov je uzavretých 230 km. Ide o turistické trasy nad vysokohorskými chatami. „Hoci sú viaceré vysokohorské turistické trasy vrátane štítov a prechodov cez sedlá uzavreté, turisti sa aj v tomto období môžu vybrať na vysokohorské chaty, s výnimkou tej pod Rysmi, ktorá je v zime uzavretá,“ informovala hovorkyňa Štátnych lesov TANA­P-u Martina Petráňová. Svoju chatu na zazimovanie pripravil náš najstarší chatár Viktor Beránek z Chaty pod Rysmi. „Je to náročný proces. Musíme z nej poodnášať všetko, čomu môže mráz uškodiť. Chata sa musí dokonale vyčistiť a musí sa odmontovať všetko, čo môže masa snehu poškodiť. Minulú zimu cez chatu preletela lavína a chata, okrem zásobníka vody, odolala,“ prezradil dlhoročný chatár. „Je to pre bezpečnosť turistov, no uzávera je hlavne kvôli ochrane našej jedinečnej flóry a fauny. Príroda musí mať šancu si trochu vydýchnuť od náporu návštevníkov a obdivovateľov našich veľhôr. V týchto dňoch začína kamzíkom ruja a na oplodnenie samice majú len niekoľko hodín. Ak sú vyrušovaní turistami, jednoducho sa na jar nenarodí nová generácia nášho najvzácnejšieho cicavca. Taktiež sa teraz ukladajú na zimný spánok svište a svoje nory si musia kvalitne uzavrieť. Od toho závisí ich zimné prežitie. Neuposlúchnutie tohto sezónneho zákazu môže byť pokutované až do výšky 66 eur,“ povedal riaditeľ Správy TANA­P-u Pavol Majko.