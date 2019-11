Misska Šebestová a futbalista Ďurica: Takto sa snažia zažehnať krízu!

Spojí ich milovaná dcérka?! Prominentná dvojica Magdaléna Šebestová (36) a Ján Ďurica (37) prežívajú náročné obdobie.

Ako len nedávno Novému Času krásna misska priznala, ich vzťah už takmer rok prechádza krízou. Aj napriek dlhodobým problémom myslia obaja partneri najmä na šťastie svojej princeznej Ninky (4). S ňou trávia všetok voľný čas a rozhodne to nerobia každý zvlášť. Šebestová nedávno uverejnila záber, ktorý hovorí za všetko.

Šebestová si svoje súkromie stráži a rovnako aj futbalista Ďurica. O ich problémoch ako prvý informoval Nový Čas ešte v máji tohto roku. V tom období boli však na slovo skúpi a sexica o tejto citlivej téme prehovorila až nedávno. „Priznávam, náš vzťah prechádza posledný rok krízou, ale obaja sa snažíme k tomu pristupovať s najväčšou vážnosťou. Snažíme sa byť momentálne hlavne tými najlepšími rodičmi a až čas ukáže, ako sa všetko vyvinie. Ja osobne nechávam veci plynúť a venujem sa hlavne práci a dcérke,“ povedala Novému Času misska a bývalá riaditeľka súťaže krásy.

Snažia sa kvôli dcérke

Hoci má prominentná dvojica krízu, rozhodne sa neobchádzajú. Nedávno sa totiž Ďurica objavil aj v obchode so šperkami, kde Magda začala šéfovať. Na profile missky sa však objavila aj fotka, ktorá prezrádzala, že by si partneri k sebe mohli hľadať zase cestu. „Čas na hranie,“ napísala v angličtine kráska k záberu, kde sa hrá práve futbalista s Ninkou. Je teda isté, že spojkou medzi nimi je ich milovaná dcérka Ninka a práve tá by obnove ich vzťahu mohla veľmi pomôcť.