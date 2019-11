Ľudia len zalamujú rukami: Neuveríte, kto pozostalým pustoší hroby

Scény ako z hororu. Rozryté hroby, obžraté kvety, zničené kahance porozhadzované po okolí a všade stopy kopýt.

Nejde pritom o nový hollywoodsky thriller, ale každodennú realitu Nového cintorína v Žiline na Hradisku. O takýto jeho strašidelný vzhľad sa starajú pre­množené diviaky a srnky, ktoré robia po nociach nájazdy na pietne miesta. Čím čerstvejší hrob, tým väčšia pravdepodobnosť, že sa budú prehrabávať až k truhle.

Neuveriteľné je tu realitou. „Ryjú hroby, až máme strach, kedy sa preryjú k truhle. Ničia kvety, požierajú vosk zo sviečok. Je to strašné, nedôstojné a skľučujúce,“ povedala nám jedna zo smútiacich pozostalých, ktorá chodí na hrob svojho milovaného synovca takmer každý deň. Poškodených a zneuctených na cintoríne je množstvo hrobov, na ktorých dokonca zostávajú aj fekálie od zvierat. Zúfalí pozostalí sa sťažovali aj na Mestskom úrade v Žiline, kde sa dokonca ponúkli, že oplotia cintorín a o pár dní bude všetko v poriadku. Mesto však na ich ponuky nereaguje a nápravu len sľubuje. „Oplotenie okolo pohrebiska je dostatočne zabezpečené proti vniknutiu diviakov a pracovníci správcu ho pravidelne kontrolujú,“ reagoval na otázky Nového Času hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Fotografie z cintorína však poukazujú na to, že oplotenie dostatočné nie je a diviaky si pletivo jednoducho vyhryzú. Spustošené hroby nestíhajú upratovať ani pracovníci cintorína. Mesto vo svojom stanovisku uvádza, že správca cintorínov ŽILBYT pripravuje zmeny, ktoré budú spočívať v provizórnej oprave existujúceho nefunkčného oplotenia. Podľa Žilinčanov to však trvá neúnosne dlho. „Primátor mal do konca septembra dostať od svojich zamestnancov konkrétne kroky nápravy s plánovaným rozpočtom, ktoré sme mu navrhli za naozaj symbolické ceny. Mesto na toto nijako nestihlo zareagovať ani do Dušišiek. Kedy teda plánujú niečo robiť, je otázne,“ reagovala zástupkyňa obyvateľov, ktorí by oplotenie realizovali svojpomocne. Chceli len, aby im zaplatili základné položky, čo však nechcú dovoliť ani mesto, ani správca.