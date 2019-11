Dušičková megalúpež v Bratislave: Krádež šperkov za 500 000 €! Ako sa im to podarilo?

Poriadne mastný lup! Kým počas Dušičiek sú cintoríny preplnené návštevníkmi, ktorí sem chodia, aby si uctili pamiatku svojich blízkych, všetky obchody sú zavreté a obchodné centrá zívajú prázdnotou.

Ani sviatok však neodradil zlodejov, ktorí si z nákupného centra v bratislavskom Lamači odniesli šperky za asi pol milióna eur.

Kradli pod rúškom noci. Lúpež počas Sviatku všetkých svätých spôsobila majiteľovi predajne Gold point diamonds, ktorá sa nachádza v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall v Lamači, poriadne vrásky na čele. Ako informovali muži zákona, ku krádeži malo dôjsť v noci z piatka na sobotu. Páchatelia mali do predajne, ktorá je situovaná na druhom nadzemnom podlaží, preniknúť s použitím hrubej sily. Plechové sťahovacie dvere pravdepodobne páčili kovovou tyčou, až kým nevznikol priestor na vniknutie. „Podľa doterajších informácií doposiaľ neznámi páchatelia v čase krátko pred 3.00 hod. vnikli do priestorov zlatníctva, odkiaľ mali odcudziť šperky v predbežne odhadovanej hodnote asi 500 000 €,“ informovala polícia prostredníctvom sociálnej siete. Následne mali páchatelia utiecť na neznáme miesto a muži zákona po nich intenzívne pátrajú. Keďže všetky prevádzky v nákupnom centre boli v čase tejto megalúpeže zavreté, nie je ani doposiaľ známe, ako sa páchateľom podarilo do obchodného centra vniknúť. Majiteľovi luxusného zlatníctva, ktoré dlhoročne pôsobí na trhu a ponúka šperky z rôznych kútov sveta, tak nateraz ostali iba oči pre plač. Nový Čas oslovil aj klenotníctvo, no do uzávierky nám na otázky nikto neodpovedal.