Fico dal zbohom Bonaparte: Kam sa bývalý premiér presťahuje?!

Šéf Smeru Robert Fico (55) opustil podnájom v luxusnej rezidencii Bonaparte po siedmich rokoch.

Urobil tak po tom, čo majiteľa bytu Ladislava Bašternáka (45) odsúdili za daňové podvody a nehnuteľnosť prepadla štátu. Fico adresu svojho nového domova odmieta prezradiť.

Bašternák bol od roku 2017 obvinený z neodvedenia daní. Fico odvtedy avizoval, že sa z Bašternákovho bytu odsťahuje, no neurobil tak až pokým naozaj nemusel. V marci tohto roku bol Bašetrnák odsúdený na 5 rokov väzenia a jeho majetok prepadol štátu. Konkurzná správkyňa jeho bytu Lenka Ivanová potvrdila, že k 31. 10. ukončila s Ficom nájomnú zmluvu na byt v Bonaparte. Luxusnú nehnuteľnosť tak bývalý premiér definitívne opustil. Informuje o tom týždenník TREND. Správkyňa zverejnila celkový výťažok z nájomného, ktoré Fico za bývanie platil posledných šesť mesiacov a ide o sumu 15 900 €. Znamená to, že Fico mal mesačné nájomné 2 650 eur. Kam sa teraz expremiér presťahoval, odmieta prezradiť. „Hľadám si bývanie, ja si to chcem v lete vyriešiť. Už nechcem byť od septembra konfrontovaný s touto témou,“ povedal v júli Fico.