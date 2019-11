Ako vnímajú Slováci Nežnú revolúciu po 30 rokoch? Výsledky prieskumu mnohých prekvapia

V novembri 1989 skončil u nás režim jednej strany a nahradil ho systém parlamentnej demokracie.

30 rokov od Nežnej revolúcie však stále Slováci nie sú spokojní a politický systém v komunistickom Československu považuje väčšina obyvateľov za lepší ako ten súčasný. Vyplýva to z prieskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Sociológovia zo SAV v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky a agentúrou Focus uskutočnili veľký reprezentatívny prieskum k 30. výročiu Nežnej revolúcie. Vyšlo z neho, že ľudia na Slovensku pokladajú November 1989 za jednu z pozitívnych historických udalostí a zmena spoločenského systému stála za to. Viac hrdí sú Slováci na SNP, vznik samostatného štátu či vstup do Európskej únie. Aj keď obyvatelia hodnotia Nežnú revolúciu kladne, pri porovnaní politického režimu pred rokom ’89 a toho terajšieho paradoxne lepšie vychádza ten minulý. Ekonomický režim za komunizmu hodnotia dokonca ešte lepšie ako ten politický. Výrazná väčšina občanov na jednej strane priaznivo hodnotí nadobudnuté slobody a na strane druhej prevažuje kritický názor na vývoj v oblasti zdravotníctva, sociálnych istôt a bezpečnosti občanov. Najviac pozitív priniesol podnikateľom, disidentom či odporcom komunistického režimu. Najkritickejší postoj k politicko-spoločenskej zmene majú nezamestnaní a dôchodcovia. „Je to dané sociálnou situáciou ľudí, ktorá nie je veľmi utešená. Starší majú nízke dôchodky. Na zlý stav zdravotníctva doplácajú najviac, pre väčšiu chorobnosť sú naň, prirodzene, odkázaní. Cítia to teda najcitlivejšie, pozornosť, ktorá sa im venuje, nie je dostatočná,“ vysvetlila Zora Bútorová z Inštitútu pre verejné otázky.