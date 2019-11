Benčičová musela skrečovať semifinále MS WTA: Plakať som chcela od radosti!

Má za sebou rok snov! Švajčiarska tenistka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová (22) však túžila dať za ním inú bodku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Premiéru medzi osmičkou najlepších chcela zakončiť v slzách. „Ale slzách radosti a šťastia. Nie v slzách bolesti,“ vyhŕklo z nej potom, čo musela skrečovať semifinálový duel s Ukrajinkou Svitolinovou.

Súboj s obhajkyňou pritom začala výborne. Prvý set vyhrala 7:5, no už v jeho závere si vyžiadala pauzu na ošetrenie. Svalové problémy to však nezmiernilo, naopak Svitolinová zacítila príležitosť a vzala réžiu duelu do svojich rúk. Belinda prehrala druhý set a v treťom prehrávala 1:4, keď so slzami v očiach povedala, že to ďalej nejde. „Dosiahla som viac, ako som čakala. Uvedomila som si to, keď som sa ocitla v tejto konkurencii,“ priznala Belinda, ktorej aj podľa švajčiarskych médií robí dobre pozorný dohľad dvoch mužov: otca Ivana, ktorý sa k nej vrátil po pokusoch s inými trénermi, a fyzioterapeuta a priateľa v jednej osobe Martina Hromkoviča.

V každom prípade musí byť spokojná. Veď z nového čínskeho dejiska Turnaja majsteriek si odnáša aj šek na sumu, o ktorej sa našincovi ani len nesníva. Za postup do semifinále to je 995 000 USD, t. j. v prepočte 894-tisíc eur.

MS WTA semifinále:

Svitolinová - Benčičová 5:7, 6:3, 4:1 - skreč Benčičovej

Bartyová - Kar. Plíšková 4:6, 6:2, 6:3