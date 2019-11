Najlepšie zarábajúci český športovec Satoranský: Chcem tu nadviazať na slovenských hokejistov

Risk mu vyšiel. Čech Tomáš Satoranský (27) od malička sníval, že raz bude hráčom NBA, najlepšej basketbalovej ligy na svete.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Keď pôsobil v Barcelone, s pomocou jeho budúceho klubu Washington Wizards sa vykúpil zo zmluvy za 2 milióny dolárov. V lete podpísal trojročný kontrakt s tímom Chicago Bulls s ročným platom 10 miliónov dolárov(8 977 467 mil. eur) a stal sa tak najlepšie zarábajúcim českým športovcom súčasnosti!

Bitka pod basketbalovými košmi: V NBA si to rozdali dvaja titáni!

Aj napriek kráľovskému platu zostal 201 cm vysoký rozohrávač mimoriadne skromný. Keď sme ho oslovili po zápase NBA v kabíne, potešil sa, že počuje slovenčinu. Na záver pridal pozvanie na vybraný zápas Bulls aj pre našu rodinu!

„Mesto Chicago sa mi páčilo, už keď som tu hrával s Washingtonom. Viem, že je tu silná československá komunita. Veľa Čechov mi už aj písalo a úspešne tu pôsobilo veľa Slovákov i Čechov v NHL. Preto som rád, že teraz si budú môcť užiť krajana aj v inom športe,“ usmial sa pre Nový Čas Tomáš Satoranský.

V lete podpísal s Chicagom trojročný kontrakt za 30 mil. dolárov, čo v jeho krajine vzbudilo obrovský ohlas. „V Čechách sa to berie inak ako v Amerike, keďže v zámorí vedia, koľko berú ostatní športovci. V Barcelone som investoval do svojho sna, hoci to bol risk. Dúfal som, že raz podpíšem väčší kontrakt, ale že sa po troch rokoch stane toto? To nemohol vedieť nikto. Svojim schopnostiam som však veril,“ povedal v lete pre idnes.cz rodák z Prahy.

Na septembrových MS v Číne výrazne pomohol Česku ku konečnému senzačnému 6. miestu. „Do Chicaga som po MS prišiel trošku neskôr, ale som spokojný. Vždy je dobré, keď máte v kabíne okolo seba rovesníkov, rýchlo ma medzi seba prijali, máme sa o čom porozprávať. Samozrejme, že sme nový tím a bude nám chvíľu trvať, aby sme sa dostali na úroveň, kde chceme byť. Z pozície rozohrávača sa snažím zoznámiť s hráčmi a naučiť sa, čo im najviac vyhovuje,“ zamyslel sa Satoranský. V porovnaní s predchádzajúcimi sezónami ho teší, že sa NBA viac vyrovnala. „Máme mladý tím, ktorý sa buduje do budúcnosti. Ak nám však vydrží zdravie, budeme sa zlepšovať a budeme mať šancu bojovať o play-off,“ verí Tomáš Satoranský.