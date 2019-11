Pri výbuchu zahynulo osem detí: Osudnou sa im stala nastražená bomba

Osem školákov zahynulo v sobotu pri výbuchu nastraženej bomby v provincii Tachár na severovýchode Afganistanu.

Informuje o tom s odvolaním sa na hovorcu tachárskej polície Sajída Sadata agentúra The Associated Press (AP). Bomba bola uložená pri ceste neďaleko školy, do ktorej deti chodili. Obete boli vo veku od desať do pätnásť rokov. Najpravedpodobnejšia verzia podľa Sadata je, že útočníci chceli zasiahnuť príslušníkov afganskej armády, ktorí túto cestu tiež často využívajú.



K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil, pravdepodobne je však za ním - tak, ako za väčšinou útokov v krajine - afganské militantné hnutie Taliban.