Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa: Slovákov potrápi silný vietor

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom na severe Slovenska.

Ako informuje na svojej oficiálnej webovej stránke, meteorologická výstraha platí v nedeľu od 20:00 do pondelka do 5:00.



„V danej oblasti sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 38 až 44 metrov za sekundu, čo je 135 až 160 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť vetra 25 až 28 metrov za sekundu, čo je 90 až 100 kilometrov za hodinu. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ upozorňuje SHMÚ.



Pre západ Slovenska zároveň platí od nedele rána do večera meteorologická výstraha prvého stupňa. „Očakáva sa výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 18 až 23 metrov za sekundu, čo je 65 až 85 kilometrov za hodinu. Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ píše SHMÚ.