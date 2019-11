Najsmutnejšia oslava Halloweenu: Dievčatko skončilo v nemocnici s hroznými strelnými ranami

Skupina mladých chlapcov naháňala muža počas americkej Halloweenskej tradície. 7-ročné dievčatko v kostýme Minnie s otcom chodili od domu k domu, ako aj tisícky iných detí. Vtom však skupina chlapcov spustila streľbu, pričom guľka trafila dievčatko do krku a hrudníka. Okamžite bola prevezená do nemocnice v kritickom stave. 31-ročný muž, ktorého prenasledovali, bol takisto prevezený do nemocnice s ranenou rukou. Polícia začala vyšetrovanie, o strelcovi však nemajú žiadne informácie.