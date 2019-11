Matka Cristiana Ronalda prehovorila: Tajomné slová o mafii

Zlatú loptu by mal 2. decembra získať Cristiano Ronaldo, myslí si jeho mama Dolores Aveiro. Presvedčili ju jeho výsledky a štatistiky v uplynulej sezóne.

Pre španielsky denník Marca však zároveň vyjadrila obavu, či zisk šiestej trofeje pre najlepšieho hráča planéty neprekazí jej synovi mafia.

"Áno, slovom mafia možno označiť to všetko negatívne, čo sa deje, čo vytvárajú okolo môjho syna, vrátane obvinenia zo znásilnenia zo strany Kathryn Mayorgaovej," cituje Aveirovej slová pre španielsky denník web sports.fr. "Ak by sa o ocenení rozhodovalo len podľa výsledkov a štatistík, Ronaldo by si titul zaslúžil, dodala.

Je však presvedčená i tom, že ak by bol jej syn inej národnosti, užíval by si viac rešpektu a jeho kariéra by bola ozdobená väčším počtom trofejí. "Ak by bol napríklad Španiel alebo Angličan, nikdy by mu ľudia neurobili to, čo mu urobili," vyhlásila Dolores Aveiro.

Zlatú loptu udelia na galavečere 2. decembra v Paríži. Najväčšími favoritmi na jej zisk sú okrem Ronalda Argentínčan Lionel Messi a Holanďan Virgil Van Dijk.

Od roku 2008 dominujú v ankete Messi s Ronaldom, ktorí sa zhodne stali víťazmi ankety päťkrát. Iba v roku 2018 narušil ich nadvládu Chorvát Luka Modrič. Ten však teraz chýba medzi elitnou tridsiatkou nominovaných.