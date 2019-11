Varovanie pre ženy, ktoré túžia po silikónoch: Nerobte to! Zničíte si život, tvrdí známa tanečnica

Shirley Ballas (59), ktorá momentálne hviezdi na porotcovskej stoličke v anglickej tanečnej šou, podstúpila náročnú operáciu na výber silikónových implantátov.

Tanečnica po svojej skúsenosti varuje všetky ženy, aby si dobre rozmysleli, či po implantátoch skutočne tak veľmi túžia. Ako informuje zahraničný portál Mirror, Shirley si dala spraviť umelé prsia, avšak teraz to veľmi ľutuje. "Začali ma ťažiť a bola som kvôli nim nervózna," hovorí. Napokon sa rozhodla podstúpiť chirurgický zákrok, pri ktorom jej silikóny vybrali.

"Nerobte to, čo som urobila ja. Domnievala som sa, že umelé prsia sú nevyhnutné na to, aby som sa cítila atraktívnejšie," varuje. Podľa nej si mnohé ženy mylne myslia, že kvôli väčším a pevnejším prsiam budú milované a atraktívne. "Radšej si o tom najskôr poriadne naštudujte," radí.

Teraz jej je ľúto, že roky strávila obavami o to, ako vyzerá. "Stále som riešila svoj vzhľad a pritom to bol nezmysel. Radšej som sa mala naučiť milovať svoje telo také, aké je," priznáva. "Ja som si to uvedomila až teraz, keď mám skoro 60 rokov. Nedovoľte, aby vám to trvalo tak dlho," dodala na záver tanečnica.