Choré správanie matky vás zarazí: Neskutočné, aké lízanky ponúkala malým deťom na Halloween!

Žena z Austrálie, ktorá pracuje ako zdravotná sestra, rozdávala lízanky infikované ovčími kiahňami.

Tvrdila, že ponúka celoživotnú imunitu za niekoľko pľuzgierov a pár dní mimo školy. Sarah Walker na Facebooku zdieľala príspevok, ktorý mnohých pohoršil. Ako informuje zahraničný portál Mirror, ponúkala v ňom halloweenske sladkosti, ktoré boli nakazené vírusom. Sarah je zároveň veľkou odporkyňou akéhokoľvek očkovania malých detí.

"Môj krásny syn J. má ovčie kiahne a spolu sme sa rozhodli, ženapísala vo svojom príspevku. Podľa jej slov majú lízanky, ktoré sú infikované vírusom. "Neviem sa dočkať, keď pomôžeme ostatným," pokračovala.

Dokonca sa ponúkla, že za 1 dolár pošle lízanky aj poštou. Jej príspevok zdieľali na stránke „Light for Riley“, ktorá je venovaná malému chlapčekovi, ktorý zomrel na čierny kašeľ. Otec mŕtveho chlapca to okomentoval slovami, že "stratil reč". Mnohí rodičia sa zapojili do diskusie a tvrdia, že ženu by mali zavrieť.

"A ešte je k tomu zdravotná sestra! Veď úmyselné šírenie choroby môže byť aj potenciálna vražda," znel jeden z komentárov. Celý incident bol dokonca posunutý polícii, ktorá sa prípadom začne zaoberať. Ak by ju uznali vinnou, hrozí jej až 15 rokov za mrežami.