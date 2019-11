Jaskyňu, v ktorej uviazli chlapci s trénerom, sprístupnili verejnosti: Obrovský ošiaľ zo strany turistov

Thajské úrady v piatok znovu sprístupnili verejnosti jaskyňu na severe krajiny, v ktorej vlani uviazlo 12 mladých futbalistov spolu so svojím 25-ročným trénerom. Informovala o tom v noci na sobotu agentúra AFP.

Od ich úspešnej záchrannej operácie, ktorá upútala celý svet, bola jaskyňa Tham Luang pre návštevníkov zatvorená. Tím Diviaci navštívil jaskyňu po futbalovom tréningu 23. júna 2018. Po náhlej povodni, ktorá zablokovala východ, tam zostal uviaznutý takmer tri týždne. Svetovo preslávenú jaskyňu v provincii Čiang Rai po piatkovom otvorení len za jediný deň navštívilo približne 2000 turistov, uviedol riaditeľ miestneho úradu na ochranu prírody.

Návštevníkom zatiaľ sprístupnili iba hlavný vchod do jaskyne, odkiaľ môžu nahliadnuť do vnútra podzemného priestoru. Úrady zvažujú, že po preskúmaní bezpečnosti trasy ľuďom umožnia vstúpiť hlbšie do útrob jaskyne. V jaskyni by mali v budúcnosti vystaviť aj niektoré predmety, ktoré sa použili počas vlaňajšej náročnej záchrannej akcie.

Dramatické chvíle unikátnej záchrannej operácie inšpirovali aj filmových tvorcov. Prvé filmové spracovanie príbehu thajských chlapcov a ich futbalového trénera malo premiéru v októbri na medzinárodnom filmovom festivale v Južnej Kórei.

Jaskynný komplex Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai je štvrtý najrozsiahlejší v Thajsku a rozprestiera sa na ploche desiatich kilometrov. Nachádza sa zhruba 1000 kilometrov severne od metropoly Bangkok blízko hraníc s Mjanmarskom.