Rusi majú prispievať k napätiu v Čile: Sociálne siete prilievajú olej do ohňa

Existujú náznaky, že ruská činnosť na sociálnych sieťach zhoršuje rozpory v Čile, ktorým zmietajú smrteľné protesty.

Pre agentúru AP sa tak vyjadril predstaviteľ z ministerstva zahraničných vecí USA, ktorý si prial zostať v anonymite. Údajná ruská aktivita na internete podľa neho odzrkadľuje angažovanie sa Ruska v Amerike. Podrobnosti, ktoré by podporili jeho tvrdenia, však neuviedol a ani nemenoval konkrétne ruské subjekty zapojené do takejto činnosti. Povedal však, že Čile spolupracuje so Spojenými štátmi, aby sa s ruskou aktivitou na internete vysporiadalo.

Zástupca amerického ministra zahraničia pre západnú hemisféru Michael G. Kozak minulý týždeň povedal Kongresu, že ruská činnosť na sociálnych sieťach bola zameraná na „vyvolanie násilia, dezinformácie a podobné veci“ v Čile. Námestník ruského ministra zahraničia Sergej Rjabkov v piatok tieto tvrdenia poprel. „Americká administratíva využíva náročnú vnútornú situáciu v Čile, aby pokračovala v pokusoch o očierňovanie zahraničnej politiky našej krajiny,“ cituje Rjabkova tlačová agentúra Interfax.

Čilský prezident Sebastián Piňera v stredu oznámil, že jeho vláda potrebuje po vážnych protivládnych protestoch „uprednostniť znovunastolenie verejného poriadku“, a preto odvoláva novembrový summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) a decembrovú klimatickú konferenciu COP25 Organizácie Spojených národov. Protesty si vyžiadali najmenej 20 mŕtvych a stovky zranených a tiež mnoho poškodených budov a infraštruktúr.