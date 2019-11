Tvrdé strety v uliciach: V Bolívii použili proti demonštrantom slzotvorný plyn

Polícia v piatok v Bolívii rozháňala slzným plynom a gumovými projektilmi pokračujúce protesty proti sporným výsledkom nedávnych prezidentských volieb.

K hlavným stretom došlo pred prezidentským palácom v metropole La Paz, kde demonštranti zapaľovali barikády. Vláda v piatok potvrdila, že do krajiny dorazila delegácia Organizácie amerických štátov (OAS), ktorá má priebeh a výsledky volieb skontrolovať. Opozícia však výsledky auditu OAS vopred odmietla uznať, napísala agentúra AP. Protestujúci kritizujú súčasného prezidenta Eva Moralesa, ktorý podľa oficiálnych výsledkov získal 20. októbra svoj štvrtý mandát už v prvom kole volieb.

Opozícia však výsledok neuznáva a tvrdí, že hlasovanie bolo zmanipulované. Morales totiž vďaka tesnému výsledku nemusel čeliť v druhom kole opozičnému vodcovi Carlosovi Mesovi, ktorý skončil druhý. Opozícia výsledok napáda kvôli náhlej a doteraz nevysvetlenej takmer 24 hodinovej pauze pri zverejňovaní predbežných výsledkov. Pred ňou sa po sčítaní 84 percent hlasov zdalo, že sa bude konať druhé kolo. Nakoniec však úrady oznámili, že Morales mandát obhájil o menej než percento.

Mesa označil sčítanie výsledkov za podvod a jeho priaznivci vyšli už pred týždňom do ulíc. Opozícia pritom odmieta aj audit OAS, ktorý by mal trvať asi desať až 12 dní. OAS sa totiž na jeho vykonanie podľa Mesy dohovorila s vládou jednostranne, bez krok konzultovala s opozičnými stranami či s organizáciami hájacim občianske práva. Bývalý odborový predák Morales je na čele Bolívie už 14 rokov a je tak najdlhšie vládnucim latinskoamerickým prezidentom. Opozícia ho však viní z autoritatívnosti. V úrade je tak dlho aj vďaka tomu, že najprv presadil zmenu ústavy, aby mohol zastávať dva mandáty v rade, a v roku 2017 aj toto obmedzenie zrušil. Podarilo sa mu to až s pomocou ústavného súdu potom, čo príslušnú zmenu ústavy odmietli voliči v referende.