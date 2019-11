Juncker schladil klimatických aktivistov: Tieto slová Gretu a spol. nepotešia

Požiadavky klimatických aktivistov je niekedy ťažké uskutočniť, uviedol odchádzajúci predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.

Junckerovi sa podľa vlastných slov veľmi páči to, že sa mladí ľudia angažujú za ochranu klímy. "Nie som však naivný. Mnoho z toho, o čom sa sentimentálne rozpráva, nie je v skutočnosti vôbec také ľahké dosiahnuť," povedal pre nemecký spravodajský týždenník Spiegel.

Luxemburský politik okrem toho zdôraznil, že v budúcnosti musí mať v Európe svoje miesto aj tradičný priemysel.

Európska únia chce do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 40 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990, aj keď niektoré členské štáty žiadajú dokonca pokles o 55 percent. Ešte v tomto roku by sa pritom členovia EÚ mohli zhodnúť na cieli dosiahnutia tzv. klimatickej neutrality EU do roku 2050.

"Keď sa niekto tvári, že si to všetko nevyžaduje mimoriadne úsilie len preto, že medzi mladými ľuďmi teraz existuje hnutie v tomto smere, tak sa ohromne mýli," dodal Juncker.