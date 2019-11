Jesenná vitamínová bomba: Na čo je dobrá kyslá kapusta?

Máte radi kapustu? V tomto období si ľudský organizmus vyžaduje zvýšenú potrebu vitamínov.

Vynikajúcim zdrojom je práve kapusta. Či už si dáte čerstvú alebo kvasenú, vedzte, že svojmu telu zabezpečíte prísun všetkých potrebných látok. Čo všetko obsahuje a ako účinkuje?

Kyslá kapusta je doslova všeliek. Pravidelnou konzumáciou predchádzate infarktu, mŕtvici, depresii, vhodná je aj pre diabetikov, stabilizuje hladinu cukru v krvi. „Už 200 gramov pokryje množstvo všetkých bioaktívnych látok prospešných pre naše zdravie,“ tvrdí Zuzana Klinčáková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) hlavného mesta SR. Vedecké výskumy dokazujú, že kyslá kapusta pozitívne bojuje aj proti rakovinotvorným bunkám či samotným nádorovým ochoreniam. Obsahuje totiž glukosinoláty a isothiokyanáty, ktoré znižujú riziko niektorých typov rakoviny, napríklad pľúc a prostaty.

Otvoriť galériu Ako sa vyvíjajú ceny Zdroj: Štatistický úrad SR

Čo obsahuje

Vláknina

- kapusta obsahuje vysoký podiel vody (90 - 94 %) a nízke množstvo energie, bielkovín, tukov i sacharidov

- jej silnou stránkou je veľké množstvo vlákniny, ktoré stimuluje pohyb čriev, vylučovanie toxických látok, podporuje metabolizmus a pravidelné vyprázdňovanie

Vitamín C

- 1 kg červenej kapusty obsahuje 518 mg vitamínu C, čo je viac ako citrón alebo grep

- 1 kg bielej kapusty obsahuje približne 329 mg vitamínu C, čo je rovnako ako napr. mandarínka

- 1 kg kyslej bielej kapusty má asi len 134 mg vitamínu C, ale vďaka kysnutiu má nové nutričné vlastnosti

Betakarotén a iné vitamíny

- kyslá kapusta je dobrým zdrojom betakaroténu, ktorý stimuluje obranyschopnosť organizmu, a vitamínu K, ktorý si vyžaduje zrážanie krvi

- v menšom množstve obsahuje vitamíny skupiny B (B9 a B12), ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu nervového systému

Minerálne látky

- kapusta je bohatá na draslík a selén, ktoré napomáhajú zníženie krvného tlaku a odvodnenie

- obsahuje aj fosfor, horčík, vápnik, zinok, železo

Za kyslou chuťou sú baktérie

- typickú kyslú chuť kvasenej kapusty spôsobuje kyselina mliečna

- kyselina vzniká kvasením cukrov v dôsledku pôsobenia baktérií mliečneho kvasenia

- na kvasenie je najlepšia neskorá kapusta, stačí pridať soľ a vodu

- či už má kvasiť v sude alebo v hrnci, musí sa dôkladne natlačiť, aby v nádobe nezostal žiadny vzduch

- plyny vzniknuté pri kvasení musia uniknúť

Niekomu predsa len škodí

Kapusta obsahuje aj škodlivé látky. Sú to tzv. strumigény, ktoré negatívne ovplyvňujú činnosť štítnej žľazy. Ľudia s ochorením štítnej žľazy by rozhodne nemali kapustu konzumovať na dennej báze a vo veľkom množstve. Alebo by mali dať prednosť tepelne upravenej kapuste.

Kedysi jej stavali oltáre

Kapusta sa pestuje už viac ako 4 000 rokov. Pochádza zo západného pobrežia Stredozemného mora a pobrežia Atlantického oceánu. Starí Egypťania jej prisudzovali božskú silu a stavali jej oltáre. V minulosti, keď si ľudia nemohli kúpiť citrusové ovocie, bola kyslá kapusta najväčším zdrojom živín. Veľký význam mala pre moreplavcov, vďaka nej dokázali predísť chorobám z nedostatku vitamínu C.

Výživové doplnky nestačia

Zuzana Klinčáková, RÚVZ hlavného mesta SR

Dnešná moderná spoločnosť je závislá od cukru a kyslá kapusta už nepatrí medzi obľúbené potraviny. Preto veľa ľudí uprednostňuje výživové doplnky, len aby sa nenútili jesť, čo im nechutí. Mikroorganizmy, ktoré sa nachádzajú v kapuste, podporujú zdraviu prospešné baktérie v črevách a tie uľahčujú trávenie, vstrebávanie živín a využitie vitamínov skupiny B.