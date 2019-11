Tanečnice z Česko Slovensko má talent sú ženy dvoch tvárí: Na pódiu dračice, mimo neho pracantky

Ženy dvoch tvárí! V jojkárskej šou Česko Slovensko má talent sa predvedie bizarná šestica česko-slovenských tanečníc z Nitry a Brna Citadela Mefisto.

Krásky, pri ktorých vystúpeniach diváci ani nedýchajú, sa však mimo pódia venujú zamestnaniam, ktoré tiež vyrážajú dych. Zvodnému tancu sa venuje architektka Ivana Váleková (29) a jej dvojča Hana Váleková, ktorá je neurochirurgičkou, študentka ekonómie Majka Mokrišová (24), architektka Jana Tomanová (28), asistentka Denisa Haiserová (28) a pôrodná asistentka Lucia Kukučiarová (30).

Mladé tanečnice zo skupiny Citadela Mefisto s tip-top postavičkou na vysokánskych opätkoch a v obtiahnutom oblečení predvedú v Česko Slovensko má talent kreácie, pri ktorých zataja dych nielen páni, ale od úžasu aj dámy. „Predvedieme Strip Plastic - nový tanečný štýl, ktorý je spojením akrobacie a zmyselného ženského tanca. Je ovplyvnený modernou, latinom, orientálnym tancom, hip-hopom či menej známym frame-upom. Je súťažnou a scénickou tanečnou disciplínou, ako napríklad klasický tanec či balet,“ povedala Novému Času jedna zo šestice krások, architektka Ivana Váleková.

Tá je na fakt, že si jej milovaný tanečný štýl niektorí ľudia spájajú s nočnými klubmi, už zvyknutá. Ona a jej „parťáčky“ ho však vnímajú inak. „Je pre nás oslavou ženskosti, vyjadrením sebadôvery a sily, rafinovaným umením. Toto sa snažíme odovzdať aj na lekciách svojim študentkám. Všetky sme lektorkami pole dance - akrobacie na tyči, v ktorom súťažíme aj na medzinárodných fórach,“ dodala Ivana.

Zvodnému tancu sa venuje aj jej dvojča Hana - neurochirurgička. Ako Ivana uviedla, všetky jej „baby“ sa začali tancu venovať ako svojej záľube, ktorá prerástla do vášne a stala sa aj ich druhou prácou. „Moje povolanie je naozaj náročné, takže si do tanečného štúdia chodím vyčistiť hlavu. Som kreatívna duša, to majú obe moje práce spoločné. Jedna si kompenzuje druhú, takže si neviem predstaviť život ani bez jednej z nich,“ uzavrela.