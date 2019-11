Ochrnutá Emma dokázala nemožné: K oltáru dokráčala po svojich

Kanaďanka Emma (35) si v osemnástich splnila sen a stala sa delostreľkyňou. Bohužiaľ si neuvedomovala, že ťažké náboje, ktoré nosí, jej ničia chrbticu.

Po pár rokoch zostala pripútaná k invalidnému vozíčku a doktori jej hovorili, že už nikdy nebude chodiť. Keď ju však partner Chris (38) požiadal o ruku, zaťala sa a pracovala na sebe tak tvrdo, že k oltáru dokráčala po svojich.

Emma bola na seba vždy veľmi tvrdá. Chcela byť najlepšia zo všetkých a nikdy sa nevzdávala. Nevzdala sa ani vtedy, keď musela na chrbte nosiť 45-kilové náboje do tanku.Pred siedmimi rokmi musela preto podstúpiť operáciu, po ktorej si však necítila nohu. Zostala preto pripútaná k vozíku a doktori jej oznámili, že sa už nikdy nepostaví.Zmena nastala, keď ju partner Chris požiadal o ruku a stanovili si dátum na august tohto roku.Vďaka tvrdej disciplíne sa jej to aj podarilo. Z jednej strany ju podopieral jej otec a z druhej jej syn. Zvládla to a prítomní hostia boli na ňu veľmi pyšní.