Tóthova obhajoba zlata bude v Nepelovom Sappore: Vyhrali prijateľnejšie podmienky

Už vie, na čom je. Na začiatku piateho dňa prípravy sa Matej Tóth (36) konečne dozvedel, ako to bude s jeho disciplínou na budúcoročnej olympiáde v Tokiu.

Kompetentní definitívne potvrdili, že to nebude v japonskej metropole, ale v Sappore, kde sa už jedna olympiáda konala. TOKIO - Bol to tvrdý boj. Tokio tuho bojovalo o olympijské súťaže v maratóne a chôdzi, no nakoniec ustúpilo. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v piatok, 265 dní pred začiatkom OH 2020, potvrdil ich presun do najväčšieho mesta najsevernejšej japonskej prefektúry - do Sappora, kde sú v auguste znesiteľnejšie podmienky ako v Tokiu. Jedinečná ponuka hviezdneho hokejistu v Kalifornii: Na bývanie u Gáboríkovcov vám treba iba jedno!

Znamená to, že Matej Tóth (36) bude obhajovať svoje zlato z Ria v meste, kde olympijské zlato získal legendárny krasokorčuliar Ondrej Nepela († 38).

Ste rád, že ten verdikt konečne padol?

- Samozrejme. Čakali sme naň a očakávali sme, že po zlých skúsenostiach z Dauhy sa niečo také stane. Viem, že rozhodovanie nebolo jednoduché ani pre funkcionárov olympijského a atletického hnutia. Som však rád, že vyhrali prijateľnejšie podmienky na pretekanie, po ktorých volali všetci športovci po zážitkoch na MS.

Bude vám v Sappore niečo chýbať?

- Najviac určite tá pravá olympijská atmosféra! Ale, ako som povedal, po úspechu budem rád oslavovať aj v dejisku našej súťaže a potom aj v Tokiu.

Je ten rozdiel šiestich stupňov Celzia taký dôležitý?

- Pre našinca určite. Aj pre obyčajného človeka je rozdiel, keď je v lete tridsať stupňov alebo tridsať šesť... To všetko ide ťažšie, aj vrcholový šport. Ja sám som si to až do skúsenosti z tohtoročného svetového šampionátu veľmi nepripúšťal. Myslel som si, že telo poslúchne hlavu, ktorá na to bude pripravená, ale nie je to tak. Telo má svoje limity.

Od pondelka ste rozbehli prípravu na 24. sezónu. Čo všetko vás čaká do konca roka?

- Keďže sme mali po MS dlhšiu pauzu než zvyčajne, takže začíname naozaj pomaly. Do konca roka budeme len v domácom prostredí. Spestrením bude akurát niekoľko nocí v hypoxickom stane, ktorý simuluje pobyt v nadmorskej výške nad tritisíc metrov nad morom. Po Novom roku to už bude makačka, ktorá bude mať jediný cieľ: obhajobu zlata.

MOV oznámil definitívu po stretnutí s vedením hlavného mesta, organizačným výborom a japonskou vládou. „Nemôžeme tomu vyjadriť podporu, ale nebudeme robiť problémy. MOV má posledné slovo. Ináč povedané, je to rozhodnutie bez dohody,“ vyhlásila tokijská guvernérka Juriko Koike, ktorá nakoniec ustúpila aj preto, že MOV sľúbil uhradiť všetky náklady súvisiace s presunom súťaží o 800 km severnejšie na ostrov Hokkaidó. Tie predstavitelia Tokia odhadli na 300 mil. dolárov (takmer 270 mil. eur).

„Šokovalo nás, čo sme videli v Dauhe. V Tokiu sa očakávajú podobné podmienky. Podľa olympijskej charty máme v prvom rade zodpovednosť za zdravie športovcov,“ povedal šéf koordinačnej komisie MOV John Coates, ktorý presun v dejisku OH 2020 vyjednával. Coates však uviedol, že všetky snahy okrem zmeny dejiska by boli nepraktické. Mal tým na mysli avizované štarty v skorých ranných hodinách, či špeciálne ochladzovacie nátery na trase. „Rozumiem obavám obyvateľov Tokia. Viem, že maratón má v srdciach Japoncov osobitné miesto. Ale nechceme, aby sa zopakovali niektoré scény, ktoré sme videli v Dauhe, “ dodal Coates.

Odkaz pre Mateja

Japonec Masatora Kawano utvoril na chodeckých pretekoch na 50 km v Takahate svetový výkon roka a národný rekord časom 3:36:45 h, čím prekonal predošlý rekord majstra sveta z Dauhy Jusuka Suzukiho, zlepšil až o 2:27 min. Zároveň si vybojoval miestenku na OH 2020: Takže obhajca zlata z Ria Matej Tóth má už dvoch istých súperov ako remeň: Suzukiho a Kawana, ktorý sa nedostal do japonského tímu na MS v Dauhe.