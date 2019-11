Fialková sa pripravuje na novú sezónu: V Ramsau ako doma

Biatlonistka Paulína Fialková sa už pripravuje na sezónu, pred ktorou do nej fanúšikovia vkladajú veľké nádeje. Po odchode Anastasie Kuzminovej do športového dôchodku sa z nej stala najväčšia hviezda slovenského biatlonu.

Na novú súťažnú zimu sa členka VŠC Dukla Banská Bystrica pripravuje už od leta. V ostatných dňoch spolu so svojím tímom, ktorý tvoria tréneri Anna Murínová a Martin Bajčičák, tvrdo zarezáva v rakúskych Alpách. Na ľadovci Dachstein i v nižšie položenom Ramsau oslávila 25. decembra aj svoje 27. narodeniny.

Do Ramsau chodí Fialková aj so sestrou Ivonou už pravidelne. Rovnako dôverne pozná aj podmienky na ľadovci Dachstein. „Sústredenia v tejto oblasti mávame pravidelne. Chodíme do rovnakého penziónu a s domácimi sme už skoro ako rodina. Pod Dachsteinom sme našli aj so sestrou Ivonou a členmi nášho realizačného tímu akoby druhý domov. Počas tejto jesene sme tam boli dvakrát, pripravovali sme sa tam už aj na začiatku roka,“ hovorí Paulína Fialková.

Program každého sústredenia je vždy iný. Počas predchádzajúceho pobytu v Ramsau sa pripravovala predovšetkým na asfaltovej dráhe pre kolieskové lyže, využívala aj strelnicu a do takmer trojtisícovej nadmorskej výšky na ľadovec Dachstein chodila minimálne. „Počas októbrového sústredenia sme už chodili pravidelne lanovkou hore lyžovať, ale nevynechali sme ani fázy prípravy v nižšie položenom Ramsau. Mali sme trojdňové cykly, po ktorých nasledoval jednodňový oddych a potom sme sa vrátili späť k našej práci,“ popísala členka svetovej biatlonovej špičky.

Keď sa vráti z Ramsau, doma na Slovensku dlho nepobudne. Najbližšiu nedeľu chystá stretnutie s fanúšikmi v nákupnom centre v Banskej Bystrici a už o pár dní sa opäť zbalí a odcestuje na záverečnú prípravu do švajčiarskeho Lenzerheide. Nová sezóna Svetového pohára sa začína na prelome novembra a decembra vo švédskom Östersunde.