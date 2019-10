Karel Schwarzenberg prehovoril: Kritika politiky Izraela nie je antisemitizmus!

Kritika politiky Izraela je niečo iné ako antisemitizmus, a to, že tieto dve veci sú údajne totožné, je len izraelská propaganda.

V rozhovore pre český týždenník Respekt to vo štvrtok vyhlásil bývalý český minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg.

Ten bol jediným poslancom, ktorý v dolnej komore českého parlamentu minulý týždeň hlasoval proti jednému z bodov uznesenia odsudzujúceho antisemitizmus a návrhy na bojkot Izraela. Schwarzenberg pritom argumentoval práve tým, že tento bod nesprávne stotožňuje antisemitizmus s kritikou izraelskej politiky.

„To sú predsa dve veci. Môžem kritizovať politiku Izraela – a ja ich súčasnú politiku považujem za nešťastnú. Ale môžem ju kritizovať bez toho, aby som bol protižidovský. Stotožňovať tieto dve veci, to je izraelská propaganda. Môžem byť predsa proti politike Babiša alebo Zemana, ale to neznamená, že som protičeský. Podľa mňa je dobré myslieť na to, že kritický priateľ je úprimnejší priateľ,“ povedal Schwarzenberg pre Respekt.

Na súčasnej politike Izraela bývalému českému ministrovi zahraničia prekáža najmä potláčanie práv Palestínčanov. „Dnešná (izraelská – pozn. SITA) vláda v skutočnosti pracuje na tom, aby vytvorila veľký Izrael zahŕňajúci aj okolité palestínske územia. To pritom nie je v súlade ani s víziou zakladateľov Izraela,“ vysvetľuje Schwarzenberg.

Jeden z najbližších priateľov zosnulého českého a československého prezidenta Václava Havla má z týchto dôvodov isté pochopenie aj pre bojkot tovaru zo židovských osád z palestínskeho Západného brehu Jordánu.

„Ak poviem, že ovocie alebo niektoré výrobky z okupovaného Západného brehu neprijímam, tak to neznamená, že chcem ničiť štát Izrael. To je predsa niečo iné,“ povedal Schwarzenberg pre Respekt.