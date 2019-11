Exmoderátor Jopo to má na Kube dobre rozbehnuté: Jeho biznis si však vyžiadal krutú daň!

Farmárčenie si doslova zamiloval! Bývalý producent a moderátor Jozef Jopo Poláček sa pred rokmi zbalil a odišiel žiť na ďalekú Kubu. Tam sa zamiloval do exotickej krásky Glendy, s ktorou má dnes už sedemročného syna Joshuu. No zatiaľ čo jeho biznis na Kube rozkvital, manželstvo sa ocitlo v troskách. A hoci malý Joshua vyrastá dnes tu na Slovensku, jeho otec trávi stále väčšinu času na slnečnej Kube. Jopo otvorene porozprával nielen o tom, čo ho na Kube drží, no odhalil aj krutú daň, ktorú so sebou jeho podnikanie prináša!