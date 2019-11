Halloween aj v Tvojej tvári? Fialová ani nepotrebovala masku, aj tak na skúškach strašila Noëla

Noël Czuczor si do semifinálového kola, ktoré uvidíte už túto nedeľu, vylosoval všestranného interpreta Stromae. A keďže sa Stromae časť klipu k piesni Papaoutai správa ako nehybná bábka, herecká koučka a porotkyňa Zuzana Fialová ho chcela dobre pripraviť. Zahrala sa na „čertíka“ vyskakujúceho zo škatuľky a kým on spieval, snažila sa ho naplašiť a vyrušiť. Čo myslíte, podarilo sa jej to?