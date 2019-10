Austrálska polícia zhabala vyše 700 fliaš čili omáčky: Prekvapí vás, čo sa v nich ukrývalo

Austrálska polícia zatkla v uplynulých dňoch štyroch mužov a skonfiškovala 400 kilogramov kryštalického metamfetamínu v hodnote 300 miliónov austrálskych dolárov (186 miliónov eur), ukrytých vo fľaškách pálivej čili omáčky zo Spojených štátov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.

Zásielku v 768 fľašiach omáčky objavila polícia v nákladnom lietadle, ktoré do Sydney priletelo 15. októbra z USA.

V súvislosti s prípadom zadržala polícia v nedeľu 36-ročného muža a v pondelok ďalších dvoch Austrálčanov na parkovisku pred hotelom v obchodnej štvrti Sydney. Vo vozidle na parkovisku objavila polícia osem kartónov fliaš s pálivou omáčkou, ďalších 26 kartónov našla v hotelovej izbe. Štvrtého muža zadržali vo štvrtok ráno.

"Bolo to náročné vyšetrovanie a vieme, že tento metamfetamín smeroval do tajného laboratória v metropolitnej oblasti Sydney, kde mal prebehnúť jeho extrakčný proces," uviedol policajný veliteľ Stuart Smith. "Podnikneme ďalšie vyšetrovanie... aby sme identifikovali iných ľudí prepojených so skupinou," dodal.