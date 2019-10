Zišiel by sa do slovenskej reprezentácie: Záborský je ťahúňom tímu vo Fínsku

Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský (31) momentálne pôsobí v najvyššej fínskej súťaži, kde nastupuje v drese tímu SaiPa.

Slovák v doterajších osemnástich zápasoch sezóny strelil päť gólov a na ďalších jedenásť prihral. S takouto produktivitou sa zaradil na čelo bodovania celého tímu a navyše patrí medzi najlepších v celej súťaži.

Krídelník, ktorý každú sezónu zbiera množstvo bodov, by sa zišiel aj do zostavy slovenskej hokejovej reprezentácie. Záborský však v minulosti už viackrát odmietol pozvánku do národného tímu.