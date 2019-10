Klopp sa sťažuje na prehustený kalendár: Ak sa nenájde vhodný termín, nebudme hrať

Vzrušujúcu desaťgólovú prestrelku a rozuzlenie v rozstrele z 11 m prinieslo v stredu osemfinále anglického futbalového Ligového pohára na Anfielde. FC Liverpool remizoval s Arsenalom Londýn po 90 minútach 5:5 a v jedenástkovom rozstrele vyhral 5:4.

"The Reds" prehrávali 1:3, 2:4 a 4:5, potom v 90.+4 minúte vyrovnal Divock Origi a diváci videli ďalších 9 gólov z bieleho bodu. V ňom sa pomýlil iba stredopoliar "gunners" Dani Ceballos, ktorému strelu chytil 20-ročný brankár Caoimhin Kelleher. Víťazný pokus s prehľadom premenil tínedžer Curtis Jones. Obe mužstvá nastúpili vo výrazne obmenených zostavách oproti Premier League, resp. európskych pohároch.

"Bol to bláznivý zápas, ale som na chlapcov pyšný. V prvom polčase sme hrali vo vysokom tempe. Vyhrávali sme až do poslednej akcie zápasu. Penalty sú 50:50 a my sme prehrali. Sme smutní, zaslúžili sme si viac. Ale je tu veľa pozitív. Hoci obe defenzívy nemôžu byť spokojné. Pre divákov to však bolo skvelých 90 minút," citoval Sky Sports trénera hostí Unaia Emeryho.

Kormidelníkovi domácich Jürgenovi Kloppovi sa zápas tiež veľmi páčil. "Áno, urobili sme veľa chýb. Hrali sme príliš otvorene. Ale kto by sa v takomto zápase pozeral na taktiku? Dúfam, že si naši mladí chlapci tento zápas zapamätajú. Všetky góly, ktoré sme dali boli krásne," citovala agentúra AFP Nemca. Tomu ale po zápase vadil nahustený kalendár Carabao Cupu a pohrozil, že by Liverpool mohol súťaž nedohrať.

Štvrťfinálové súboje sú totiž na programe v týždni okolo 16. decembra, keď bude hrať úradujúci víťaz Ligy majstrov na MS klubov FIFA v Katare: "FIFA nám povedala, že MS budú v Katare a musíme tam hrať. Premier League nám hovorí, že musíme hrať ligu, čo samozrejme musíme. Carabao Cup, ak sa nenájde náležitý termín, rozhodne nie o 15.00 na Vianoce, hrať nebudeme. Ak máte program zápasov, ktorých jeden tím nemôže byť súčasťou, malo by sa s ním niečo urobiť. Dúfam, že sa to vyrieši. Nechceme byť obeťou tohto problému. Hrali sme teraz, chceli sme zvíťaziť a zvíťazili sme. Ak sa pre nás nenájde vyhovujúci termín, potom nasledujúce kolo nemôžeme hrať."