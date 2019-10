Opustí Toronoto? Podľa hokejového experta Elliota Friedmana zmení čoskoro slovenský obranca Martin Marinčin (27) pôsobisko.

Rodák z Košíc odohral v sezóne za Toronto šesť zápasov, v ktorých nebodoval. Na ľade strávil približne 11 minút. "Zdravotný stav Jakea Muzzina by na to síce mohol mať vplyv, ale Toronto by sa ho pokojne zbavilo," myslí si Friedman.