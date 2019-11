Tínedžerka († 17) priznala priateľovi, že je tehotná: O týždeň neskôr prišla krutá smrť

Nemilosrdný čin! Priateľ mladej roztlieskavačky sa k nej správal brutálne.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Aaron Trejo (16) a Breana Rouhselang († 17) z americkej Indiany boli klasickou študentskou láskou. Problémy nastali, keď sa Breana Aaronovi priznala, že je tehotná. Na potrat už bolo neskoro, tínedžerka bola v šiestom mesiaci tehotenstva. Aaron sa preto situáciu rozhodol riešiť radikálne.

Mladík bodol svoju priateľku rovno do srdca. Tvrdil, že „si myslel, že ju tak rýchlo zabije“. Jej mŕtve telo potom odhodil k smetiakom za reštauráciou. Polícia rýchlo prišla na to, kto je za vraždou Breany. Aaron sa mužom zákona priznal, že priateľkinu vraždu plánoval týždeň. „Musel som konať. Zabil som ju,“ cituje The Sun z Aaronovej výpovede na polícii.

Rodičia mladej roztlieskavačky sú z jej vraždy v šoku.„Nevedeli sme ani to, že je dcéra tehotná,“ priznal otec. Zároveň dodal, že Breana bola „najkrajšia, najmilšia a najnevinnejšia dievčina, ktorú kedy stretol“.

Tínedžer za svoj krvavý čin bude tvrdo pykať. Súd ho uznal vinným z Breaninej vraždy. Predpokladá sa, že Aaron dostane 45 až 65 rokov väzenia. O presnej dĺžke trestu rozhodne sudca na pojednávaní začiatkom januára.