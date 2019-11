Trojnásobný otec Vlado Kobielsky o dieťati č. 4: Veľavravný odkaz pre manželku

Herec Vlado Kobielsky (44) je stálicou v markizáckom seriáli Oteckovia, no do rodinného rozpočtu prispieva aj z ďalších výnosných pracovných aktivít. Okrem seriálov, filmov či dabingu totiž herec zabŕdol aj do biznisu s nehnuteľnosťami a nedávno dokonca získal aj nový kšeft v rozhlase. Seriálový tatušo, ktorý je v súkromí trojnásobným otcom, sa však snaží naplno venovať aj svojim deťom a manželke Alene. Prijal by aj štvrtého potomka?