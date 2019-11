Muž sa dozvedel, že ho priateľka podvádza, urobil niečo desivé: Šialená brutalita v sprche!

Žiarlivosť ho dohnala k ohavnému činu!

Austrálčan Roderick Deakin-White (38) nezvládol emócie po tom, ako sa dozvedel, že jeho priateľka flirtuje s kolegom. Muž sa uchýlil k tomu najšialenejšiemu riešeniu, svoju polovičku brutálne zavraždil.

Amy Parsons († 35) pracovala ako sekretárka v poisťovacej firme. Ako informuje britský denník Daily Mirror, pár bol spolu niekoľko rokov a Amy už s Roderickom nebola šťastná. V práci jej padol do oka kolega a mala si s ním začať románik. Keď sa jej priateľ dozvedel o tom, že mu je neverná, poriadne ho to vzalo. Začal sa správať ako zmyslov zbavený. Priateľom začal písať o svojom sokovi ako o bast*rdovi a o svojej priateľke ako o veľmi nemravnej osobe a št*tke, dodáva Daily Mirror. Nikomu by však nenapadlo, že ohrdnutý muž zájde ešte ďalej.

Roderick sa pred súdom priznal k zabitiu Amy. Ku krvavému hororu došlo, keď sa jeho priateľka sprchovala. Podišiel k nej so železnou tyčou v ruke, ktorou ju začal udierať do hlavy. Amy sa následne v sprche šmykla a okrem úderov do hlavy sa vážne zranila aj pri páde. Jej priateľ po ohavnom skutku ušiel. Žena nebola na mieste mŕtva, no keďže jej nebola poskytnutá okamžitá zdravotná pomoc, svojim zraneniam napokon podľahla. Roderick odmieta vraždu a tvrdí, že ju zabil v afekte. Súdny proces naďalej pokračuje.