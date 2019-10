The Washington Post: Bagdádího († 48) udal bývalý člen Islamského štátu

Za úspech víkendovej operácie, ktorá skončila smrťou vodcu teroristickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakra Bagdádího, vďačia členovia amerických špeciálnych síl spoľahlivému informátorovi.

Išlo o bývalého člena IS, ktorý sa v minulosti podieľal na budovaní útočiska pre Bagdádího v Sýrii, ale ktorý prestal byť loajálni, keď ho Islamský štát pripravil o príbuzného. Denník The Washington Post v stredu napísal, že tento muž by mal mať nárok na časť alebo na celých 25 miliónov dolárov (22,5 miliónov eur), ktoré USA vypísali ako odmenu za Bagdádího.

Zásah Američanov umožnili detailné informácie o mieste pobytu šéfa IS vrátane rozmiestnenia miestností v budove, tunelov pod ňou a počtu strážcov. Informátor bol na akcii osobne prítomný, ale dva dni po nej bol aj s rodinou zo Sýrie odvezený. Jeho meno ani národnosť známe nie sú.

Podľa zdroja washingtonského denníka ide o sunnitského Araba, ktorý sa proti IS obrátil, keď skupina zavraždila člena jeho rodiny. V rámci IS zastával vysoké postavenie a jeho úlohou bolo organizovať Bagdádího presuny v Sýrii.

Americké komando zaútočilo v noci na Bagdádího dom v provincii Idlib pri tureckej hranici. Bagdádí sa uchýlil do skrýše v tuneli, tam odpálil nálože pripevnené na veste a zabil sa. Američania pôvodne uvádzali, že šéf Islamského štátu usmrtil aj tri svoje deti, ktoré s ním boli v tuneli. Dnes americký generál Kenneth McKenzie spresnil, že zabité boli dve deti.

McKenzie, ktorý velí americkým silám na Blízkom východe, v Perzskom zálive a severnej Afrike (CENTCOM), takisto potvrdil skoršie špekulácie a oznámil, že Bagdádí bol pochovaný do mora. Do mora Američania pochovali aj šéfa teroristickej siete al-Kájda Usámu bin Ládina v roku 2011.

Informátor, ktorý Američanom pomohol, podľa denníka kontaktoval sýrskych Kurdov, ktorí patria k arabsko-kurdskej koalícii SDF, ktorá bojovala proti IS. Velitelia SDF prenechali kontrolu nad týmto agentom americkej tajnej službe. Tá ho preverovala niekoľko týždňov, kým si nebola istá, že obrátenie informátora proti IS je skutočné.

Muž nevyvolal v IS žiadne podozrenia a mal stále plnú dôveru jeho predáka - občas napríklad sprevádzal Bagdádího príbuzných k lekárovi. "Určitú dobu sa vedelo, že by tá osoba mohla byť tým správnym kľúčom k zámku. Naozaj jasné to bolo pár posledných týždňov," citoval denník amerického predstaviteľa oboznámeného s operáciou.

The Washington Post napísal, že Bagdádí vzal so sebou do tunela deti zjavne ako ľudské štíty. Zomreli rovnako ako on pod troskami zbúraného tunela. Pri zásahu v dome prišli o život aj dve z Bagdádího manželiek.