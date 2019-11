Mysleli si, že ich Oscar († 16 mes.) má chrípku, o pár hodín o neho prišli: Obdivuhodný krok rodičov

Keď Hannah a David Cole (39) išli so svojím synčekom Oscarom prvýkrát do nemocnice, dúfali, že ide len o krátkodobú, stresujúcu epizódu ich života. Nikdy im ani len nenapadlo, že to, čo považovali za obyčajnú chrípku, ich pripraví o synčeka.

Oscar, ktorý mal iba 16 mesiacov, prekonal encefalitídu, čo je zriedkavý stav, ktorý spôsobuje zápal mozgu, uvádza portál Mirror. Zomrel 19. júna 2014 v detskej nemocnici v Oxforde. „Vírusový zápal mozgu spôsobil, že jedného dňa sme ho mali a na ďalší už nie. Nemohli sme byť viac šokovaní. Bolo to, ako keby nás stiahol vlak,“ znejú slová Hannah.

Náhla smrť ich krásneho chlapčeka zlomila oboch rodičov. Avšak nevzdali sa a zúfalo sa snažili urobiť niečo, aby si uctili Oscarovu pamiatku. Manželský pár, ktorý má ďalšie tri deti Holly (9), Barney (4) a Lea (2), napriek všetkému žiaľu založil charitatívnu organizáciu Thinking Of Oscar. Jej cieľom je pomôcť iným rodinám v rovnako trýznivej situácii.

Manželia žijú v anglickej dedine Kirtlington a obaja pracujú v oblasti IT softvéru. Práve preto sa rozhodli využiť svoje odborné znalosti v oblasti technológií na pomoc mladým ľuďom, ktorí sa nachádzajú v nemocnici.

„Väčšina pozostalých rodičov by išla a vyriešila by problém, ktorý ovplyvnil ich rodinu. Ale my sme to urobiť nemohli, pretože to, čo sa stalo Oscarovi, bolo tak málo pravdepodobné,“ povedal Oscarov otec David. „Čo keď môžeme investovať do umelej inteligencie alebo do digitálnych technológií tak, aby bol pobyt v nemocnici pre dieťa čo najmenej stresujúci? Premýšľali sme, ako odvrátiť pozornosť 18-mesačného dieťaťa, ktoré sa bojí ihiel, obyčajným vyfukovaním bublín. Alebo ako by sme rozptýlili pozornosť 13-ročného chlapca pomocou virtuálnej reality,“ dopĺňa svojho manžela Hannah.

Čas strávený na detskom oddelení im poskytol prehľad o tom, kde je najviac potrebná pomoc. „Oscar musel podstúpiť veľa krvných testov. Nie je pekné vidieť, ako si tým vaše dieťa musí prejsť. Akonáhle použijú jednu žilu, určitý čas ju nemôžu používať a musia sa zamerať na inú,“ opisuje Hannah.

Toto inšpirovalo ich charitu k investovaniu do technológie na vyhľadávanie žíl. Pomôže najmä deťom, ktoré potrebujú veľa krvných testov a injekcií. Táto technológia umožňuje lekárom nájsť správnu žilu hneď na prvýkrát, a tak nemusia proces opakovať.

Vďaka charitatívnej organizácii založenej na počesť Oscara sa pomoci doškali nemocnice v Machestri, Birminghame, Oxforde a Sheffielde. Charita tiež investovala do aplikácie pre deti s rakovinou. „Aplikácia umožňuje deťom robiť rozhodnutia alebo prinajmenšom aspoň rozumieť tomu, čo sa deje,“ opisuje aplikáciu David.

Začiatkom tohto roka si charita pripomenula svoje piate výročie charitatívnou jazdou na bicykli dlhou viac ako 800 kilometrov. Počas päťdňovej udalosti sa zastavili v detských nemocniciach, ktoré charitatívna organizácia podporuje. Aj keď Oscara nemôže nič vrátiť späť, jeho charita znamená, že rodiny v celej krajine budú mať každý deň úžitok z lekárskeho pokroku dosiahnutého v jeho mene.