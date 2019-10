Skvelý Radivojevič skóroval po 7 mesiacoch: Trenčín nasúkal súperovi 9 gólov!

Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v stredu v 18. kole Tipsport Ligy na domácom ľade nad Novými Zámkami vysoko 9:2.

Gólom k tomu prispel aj bývalý slovenský reprezentant Branko Radivojevič, ktorý ako športový riaditeľ Dukly pomohol tímu pre rozsiahlu maródku. Trenčania pre zranenia hráčov nastúpili proti Novým Zámkom s ôsmimi mládežníkmi.

Na ľade sa prvý raz predstavil aj asistent trénera Branko Radivojevič. Ten potreboval iba dve striedania na to, aby otvoril strelecký účet. O dve minúty neskôr mal druhý gól na hokejke Alderson, ale jeho pokus Kristín skryl pod betóny. Aktivita domácich hokejistov pokračovala. V 11. minúte mal druhý gól na hokejke Valach. V ťažkej pozícii však netrafil bránku. Na opačnej strane sa v dobrej pozícii medzi kruhmi ocitol Rogoň, no Valentov postoj neprestrelil. V 16. minúte Dukla využila výhodu presilovej hry. Po rýchlej akcii zostal medzi kruhmi nepokrytý Chromiak a pohotovou strelou po ľade poslal svoj tím do dvojgólového vedenia. V závere úvodnej časti hry mal v početnej výhode tretí gól na hokejke Radivojevič, no puk mu v dobrej pozícii nesadol.

V 23. min sa do úniku dostal Ďurina. Namiesto strely volil kľučku a obrancovia ho odstavili. O chvíľu neskôr si Stacha dokorčuľoval vlastnú strelu a pretlačil ju do siete. O minútu neskôr využil chybu v rozohrávke Bartovič a strelou nad lapačku vyhnal Kristína z brány. Medzi tri žrde sa v neľahkej situácii postavil Pavlas. V polovici stretnutia využili Trenčania druhú presilovú hru. Hostia sa vyrojili do útoku, prepadli v útočnom pásme a dvaja domáci hráči šli do brejku. K strele sa odhodlal Alderson a nedal Pavlasovi žiadnu šancu. Domáci sa následne uspokojili. Nové Zámky podnikli niekoľko zaujímavých útokov. V 34. minúte Šmachovu strelu pred bránkoviskom tečoval Jurík a znížil na 1:5. V závere druhej časti hry našiel Jakúbek v početnej výhode nekrytého Pospíšila, ktorý gólom do šatne znížil na 2:5.

Gólostroj domáceho celku sa opäť rozbehol v záverečnej časti hry. V oslabení šli traja hráči na osamoteného obrancu a pre Starostu už nebol problém pridať šiesty úspech Trenčína. V 51. minúte neudržal Pavlas strelu Kájinka od modrej čiary a Chromiak ho doklepol do siete. V závere ešte pridal gól v presilovej hre Mikysky na 8:2. O chvíľu na to pridal deviaty úspech Maniaček. Desiatka visela vo vzduchu a blízko k nej bol Švec, ktorého strela sa odrazila od žrdky.