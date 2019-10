Len pre silné žalúdky! Kočnerova Threema vydala ďalšiu ohavnosť: Vulgárna správa Zsuzsovej!

Viacnásobne stíhaný Marian Kočner zrejme dokázal ťahať za nitky nielen na bratislavských, ale aj na košických súdoch.

Ako ďalej uvádza internetový portál Denníka N, košický sudca Adrián Pažúr napríklad pojednával kauzu Unipharma, v ktorej chcel Marian Kočner najväčšieho slovenského distribútora liekov obrať o 45 miliónov eur. Pažúr podľa denníka od roku 2011 riadi Okresný súd Košice II.

„Pochybnosti vzbudilo už to, že sa prípad dostal do Košíc, hoci farmafirma a ani Marian Kočner nie sú z Košíc. Potom dal sudca Pažúr zablokovať majetok firme Unipharma, hoci v spore s Marianom Kočnerom v skutočnosti bola jej dcérska firma, a spolu s krajským súdom odmietali zablokovanie majetku zrušiť. Majetok odblokoval až po dvoch rokoch a uznal, že firma Unipharma s prípadom nič nemá,“ napísal Denník N.

Marian Kočner následne písal v súčasnosti obvinenej Alene Zsuzsovej: „Ku..a, tak som rozzúrený na tie Košice… 2 roky roboty.“ Podnikateľovi Mariánovi Sisákovi zase podľa denníka Marian Kočner v súvislosti so sudcom napísal: „Dva roky hral na moju stranu a potom ma odj…l.“. Dotyčný sudca sa pre denník vyjadril, že Mariana Kočnera nepozná, nikdy s ním nekomunikoval a nikdy sa s ním nestretol s výnimkou jeho účasti na pojednávaní v predmetnej veci. „Preto na mňa nemohol vyvíjať tlak, aby som rozhodoval v prospech jeho firmy,“ zdôraznil.

Marian Kočner sa so Sisákom bavil aj o osobe prezývanej Imre. „Pod prezývkou „Imre“ s najväčšou pravdepodobnosťou myslia dlhoročného predsedu košického krajského súdu Imricha Volkaia,“ píše denník. Konkrétne sa Marian Kočner podľa denníka pýtal Sisáka, ako sa dá jednať s dvomi obchodnými senátmi na krajskom súde v Košiciach. „Resp. asi s Imrem… Lebo ten tam vládne,“ napísal. Následne sa podľa denníka pýtal: „Čiže pochopil som, že všetko sa dá riešiť cez Imreho. Jest tak?“ „Niečo aj napriamo. Je to rýchlejšie,“ odpísal Sisák.

Volkai pre denník odmietol, aby sa jeho meno stotožňovalo s menom „Imre“ a odmieta aj spájanie svojej osoby s Marianom Kočnerom. „Uvedenú osobu nepoznám a nikdy som s ňou nebol v žiadnom kontakte,“ odpísal. Denník pripomína, že na začiatku kauzy Unipharma chcela firma získať rekreačné zariadenie pre svojich akcionárov. Bolo to niekedy v roku 2006, keď Kočner staval apartmánový komplex na Donovaloch. „Stavbu ubytovacieho rezortu financovala Privatbanka zo skupiny Penta. Unipharma kúpila časť apartmánov a rozpredala ich lekárnikom, ktorí ju vlastnia. Čo sa nepredalo, previedla na svoju dcérsku firmu Pharmaeduca a zvyšok si nechala firma International Investment Hotels Holding (IIHH) Mariana Kočnera,“ píše denník.

Do roku 2014 podľa neho popri sebe vlastníci fungovali, hoci s problémami. „Tie vyvrcholili pred piatimi rokmi, keď Marian Kočner začal za vstup do apartmánov požadovať niekoľko stotisíc eur. Do apartmánov sa totiž dalo ísť len cez jeho pozemok. Hrozil zablokovaním prístupu a začal na lekárnikov tlačiť, aby sa apartmánov vzdali. Ponúkol im na výmenu svoj Šport Hotel, ktorý je tiež na Donovaloch, a sľuboval ho zrekonštruovať,“ vysvetlil denník. Pharmaeduca 23. decembra 2014 s dohodou s Marianom Kočnerom súhlasila. „Mohli využívať apartmány s tým, že budú s Marianom Kočnerom rokovať o zámene. Lenže z tej nič nakoniec nebolo a IIHH podala na Unipharmu aj Pharmaeducu žalobu o náhradu ušlého zisku 45 miliónov eur,“ dodal Denník N.