Kate sa už na to nedokázala pozerať: Tajný telefonát Meghan! Toto malo zostať iba medzi nimi

Vojvodkyňa Kate (37) sa „snaží urobiť maximum“, aby poskytla pomoc vojvodkyni Meghan (38) a princovi Harrymu (35). Snaha prichádza po tom, ako kráľovský pár vydal emotívny dokumentárny film z ich spoločnej cesty po Afrike.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Autor a bývalý kráľovský korešpondent Phil Dampier v rozhovore uviedol, že vojvodkyni Kate je Meghan úprimne ľúto. Meghan totiž pripustila, že sa počas programu televízie ITV necítila najlepšie, uvádza portál Fox News. „V zákulisí mi povedali, že vojvodkyňa Kate robí maximum, aby sa všetci spojili a pomohli vojvodkyni Meghan,“ tvrdí Phil Dampier.

„Nikto nechce nechať vojvodkyňu v nepríjemnostiach, a tak sa vojvodkyňa Kate snaží všetko napraviť v súkromí. Povedali mi tiež, že sa s Meghan rozprávala cez telefón. Kate jej je úprimne ľúto, avšak vie, že vojvodkyňa Meghan bojuje,“ uviedol Phil Dampier.

Tvrdenia bývalého kráľovského korešpondenta prichádzajú krátko po tom, ako kráľovský zdroj informoval, že princ William (37) dúfa, že vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu „sú v poriadku“. Mal totiž pocit, že kráľovský pár bol „zraniteľný“. Znepokojený bol najmä po tom, ako sa jeho mladší brat Harry s manželkou pustili do boja s bulvárnymi médiami prostredníctvom emotívneho dokumentu.

V dokumente princ Harry naznačil prebiehajúcu roztržku medzi ním a jeho starším bratom. „Nevyhnutne sa niečo stane,“ vysvetlil Harry a pokračoval: „Ale my sme bratia a vždy bratia aj budeme. Momentálne sme na rozdielnych cestách. Vždy tu budem pre neho a pokiaľ viem, aj on tu bude vždy pre mňa. Nevidíme sa tak často, ako sme boli zvyknutí, pretože sme zaneprázdnení, ale mám ho nesmierne rád. Väčšina vecí vznikla z ničoho. Ako bratia máme dobré aj zlé dni,“ znejú slová princa Harryho.

Mnohé zdroje dlhodobo trvajú na tom, že medzi bratmi je silné napätie, odkedy sa vojvoda Harry zveril svojej rodine, že sa chce po menej ako roku randenia oženiť s bývalou americkou herečkou. Keď princ William upozornil princa Harryho, že ich vzťah je až príliš rýchly, Harry sa údajne hneval a cítil sa dotknutý.

V emotívnom dokumente princ Harry pripustil, že negatívna pozornosť tlače výrazne ovplyvnila jeho a jeho manželku, najmä po Archieho narodení v máji tohto roku. „Je to riadenie. Je to neustále riadenie. Zrazu som si uvedomil, že to je v skutočnosti niečo, čo musím zvládnuť. Časť tejto práce, ako aj každej inej práce, znamená nasadiť si statočnú tvár a otočiť sa čelom k mnohým veciam. Ale opäť pre mňa a moju manželku existuje veľa vecí, ktoré bolia. Zvlášť keď je väčšina nepravdivých. Nebudem šikanovaný hrami, ktoré zabili moju mamu,“ zveril sa Harry britskému novinárovi.

Princa Harryho doplnila aj jeho manželka, vojvodkyňa Meghan: „Nikdy som si nemyslela, že to bude ľahké, ale myslela som si, že to bude fér. A to je presne časť, s ktorou sa je skutočne ťažké zmieriť. Ak by som urobila niečo zlé, bola by som prvá, ktorá by prišla s vetou: Ó, môj bože, je mi to tak ľúto“. Vojvodkyňa Meghan sa tiež zverila s tým, že ju jej priatelia varovali ešte pred sobášom. „Som si istý, že je skvelý, ale nemali by ste to robiť, pretože vám britské bulvárne médiá zničia život," varoval ju jeden z jej priateľov.