Zabila ho jeho vášeň: Zahynul pilot malého lietadla, ktoré sa v New Jersey zrútilo na dom

Malé lietadlo v utorok dopoludnia pri páde prerazilo strechu domu a spôsobilo explóziu, ktorá podpálila dva domy na predmestí New Yorku, patriacom do amerického štátu New Jersey. Pilot, ktorého najprv vyhlásili za nezvestného, zahynul. Aktuálne informácie priniesla v stredu tlačová agentúra AP.

V USA sa malé lietadlo zrútilo na dom, zahynul najmenej jeden človek V dome, do ktorého o 11.00 h miestneho času narazil stroj Cessna 414, sa práve nikto nenachádzal. Plamene sa však rozšírili na ďalší dom, z ktorého unikla bez zranenia žena. Nikto na zemi neutrpel zranenia. Oznámil to starosta newyorského predmestia Woodbridge John McCormac. Tragédia sa stala v časti Woodbridgeu nazývanej Colonia. Lietadlo sa zrútilo neďaleko základnej školy, uviedol vyšetrovateľ Adam Gerhardt z americkej Národnej rady pre bezpečnosť dopravy (NTSB). Po havárii šľahali do vzduchu plamene, dym sa valil niekoľko hodín a susedia pocítili, ako sa trasie zem. Gerhardt povedal, že môže trvať až tri dni, kým odstránia vrak z domu, ktorého druhé poschodie lietadlo takmer odtrhlo, kým pristálo v suteréne. Vyšetrovateľ tiež dodal, že incident postihol aj tretí dom. Pilotom, ktorý zahynul, bol newyorský kardiológ na dôchodku a skúsený, nadšený letec Dr. Michael Schloss. Paul Dudel, riaditeľ letiska v meste Linden, kam stroj smeroval, sa rozprával so Schlossovou rodinou v štáte Virgínia. Dodal, že Schlossa poznal 30 rokov a označil ho za "renesančného muža". Pilot mal tiež licenciu leteckého mechanika. Lietadlo vzlietlo pred 10.00 h z mesta Leesburg v americkom štáte Virgínia, na palube sa nachádzal iba pilot. Stroj smeroval na letisko v meste Linden v New Jersey, ktoré je vzdialené asi 6,5 kilometra od miesta nehody. Pilot dostal povolenie na pristátie v Lindene, ale náhle stratil kontakt s leteckým dispečingom. Gerhardt uviedol, že pilot letel v súlade s pravidlami "letu podľa prístrojov", čo zvyčajne využívajú skúsení piloti, keď sa pohybujú so strojom za zníženej viditeľnosti. V oblasti vládlo v čase havárie zamračené a hmlisté počasie. Hasiči dostali požiar pod kontrolu skoro popoludní, dodal ešte starosta. Záverečnú správu NTSB o havárii zrejme vypracujú do dvoch rokov.