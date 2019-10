IT-čkár Gabriel slávi úspech s extra pálivými omáčkami: Moja chilli salsa dobyla svet!

Zo záľuby svetový úspech! Gabriel Varga z Veľkého Medera (okr. Dunajská Streda) má výnimočne štipľavé hobby.

Pred troma rokmi začal vo svojej záhrade vo Veľkom Mederi pestovať papričky čili a vyrábať pikantné omáčky. Už o rok neskôr jeho chilli salsa získala prestížne svetové ocenenie a zo záľuby sa stala vášeň. Dnes má Gabriel sieť zákazníkov, ktorí na jeho čili nedajú dopustiť.

Na prvé stretnutie s papričkou čili si Gabriel spomína celkom presne. „Bola to láska na prvú bolesť. Kolega mi položil tri papričky na klávesnicu. Ja som ich odložil a potom som si pošúchal oko. Pol dňa som nevidel,“ smeje sa sympatický IT-čkár. O rok neskôr zasadil vo svojej záhradke na skúšku desať rastliniek čili rôznej štipľavosti. „Pri zbere a spracovaní som zistil, že samotné sa to jesť nedá, preto som sa rozhodol pre salsu, čo je čili omáčka s paradajkovým základom,“ prezradil Gabriel, ktorý mal v roku 2016 už 150 rastliniek rôznych druhov čili.

„Začal som vyrábať omáčky ako prvovýrobca pod názvom Burning Angel. Inšpirácie som nachádzal na rôznych festivaloch, najmä v Maďarsku,“ vysvetľuje s tým, že rok nato poslal svoju najlepšiu omáčku Mr. T na medzinárodnú súťaž do USA, kde hneď získala titul majstra sveta v kategórii ultra hot. Tento rok si z niekoľkých súťaží odniesol zlato, striebro i bronz.

Osem svetových titulov

Pred rokom vzal Gabriel do tímu kolegu agronóma, ktorý mu pomohol najmä pri pestovaní. Odvtedy majú už viac ako 3 000 rastliniek a 8 svetových titulov. „Papričky čili pestujeme v našich záhradách vo Veľkom Mederi. Omáčky si vyrábame sami, každý druh má vlastnú receptúru z paradajok, čili a zmesi korenia,“ prezradil Gabriel, ktorý je stále zamestnaný ako IT analytik.

Potrpia si na to, že omáčky sú bez konzervantov a dávajú prednosť osobnému kontaktu so zákazníkmi. Podľa Gabriela 40 ml fľaštička za 4 € vydrží aj pol roka, no zvyčajne sa minie za 1 - 3 mesiace. A aký je vzťah Slovákov k tejto dobrote?

„U nás je zaužívaný názor, že čili štípe, ale záujem je našťastie rastúci,“ prezradil. Dnes ponúka Burning Angel 12 druhov čili omáčok, tri ochutené oleje a paradajkový džem. Každá čili omáčka je podľa stupnice štipľavosti označená 1 - 10 bodmi. „Najväčším ocenením pre nás je, keď sa ľudia vracajú,“ uzatvára spokojne.

Ocenenia Burning Angel:

World Hot Sauce Awards (USA)

zlato / 2017 - Čili omáčka Mr. T - World Champion

striebro / 2019 - Paradajkový džem Killer Tomatoes

bronz / 2019 - Čili omáčka Fever

Scovie Awards (USA)

zlato / 2019 - Čili omáčka Tiny Monster

The Hot Pepper Award (USA)

striebro / 2019 - Čili omáčka Intro

International Flavor Awards (USA)

striebro / 2019 - Čili olej Chili Oil No. 1

Spicey Flave Awards (USA)

bronz / 2019 - Paradajkový džem Killer Tomatoes

striebro / 2019 - Čili olej Chili Oil No. 1

striebro / 2019 - Čili omáčka pEpPER YES