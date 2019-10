Veľkolepé plány pre Hriňovčanov: Po 20 rokoch dostanú nové kúpalisko

Práce už sú v plnom prúde. V Hriňovej už 20 rokov nefunguje žiadny letný bazén.

Vedenie mesta sa to však rozhodlo zmeniť a dalo sa na prestavbu kúpaliska, ktorú aj samo financuje. Hriňovčania sa tak o necelé dva roky budú môcť kúpať v troch nových bazénoch. Kúpalisko v Hriňovej fungovalo od roku 1973 a počas víkendu tam chodilo aj tisíc ľudí. Postupne však 50-metrový bazén začal chátrať a napokon v roku 1999 kúpalisko zatvorili.

Obyvateľom však veľmi chýbalo a v lete museli chodiť do okolitých miest. Vedenie mesta však prišlo s riešením v podobe prestavby jedného bazéna na tri menšie. „Práce na obnove hriňovského kúpaliska aktuálne prebiehajú na objektoch bazéna, kanalizačnej prípojky a rozvodov,“ uviedol primátor Stanislav Horník. Kúpalisko musí byť hotové do februára 2021, no samospráva bude vďačná za každý skorší termín.

Pôvodný 50-metrový bazén prestavajú na 25-metrový plavecký bazén so siedmimi dráhami, relaxačný a na detský bazén. Nebudú chýbať vodné atrakcie, prevádzková budova, šatne so sprchami a stánky s občerstvením. Kapacita kúpaliska bude 636 ľudí. Samospráva bude financovať prestavbu sama, z rezervného fondu z ekonomicky úspešných rokov použije 706 800 eur.

„Aj kvôli tomu, že za posledné desaťročie neboli vyhlásené vhodné eurofondové výzvy na prefinancovanie jeho výstavby. Naproti tomu v iných oblastiach hospodárenia mesto čerpá nenávratné finančné zdroje z eurofondov, čím vlastné finančné prostriedky ušetrí,“ vysvetlil primátor.

Kúpalisko bude prevádzkovať mestská firma Verejnoprospešné služby a v stánkoch budú pracovať telesne postihnutí či znevýhodnení občania. K bazénom už čoskoro pribudne aj multifunkčná športová plocha s chladením a neskôr by mala aj atletická dráha.