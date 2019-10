Britská kráľovná šokovala svet najnovšou fotkou: Alžbeta, to kde máš tie ruky?

Britská kráľovná Alžbeta II. šokovala novou fotografiou, na ktorej má ruky vo vreckách tvídových šiat. So žiarivým úsmevom akoby hovorila ´nie som zase taká staromódna a viem byť aj pohoďáčka´. Panovníčka pritom v minulosti podobné verejné prehrešky proti etikete odmietala.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Nie je to prvýkrát, kedy svet vidí Alžbetu s rukami vo vreckách. Napríklad keď sa prechádza na pozemkoch svojho súkromného hradu Balmoral v Škótsku v khaki bunde a šatke, strčí si pokojne ruky do vreciek. Lenže v tej chvíli je na dovolenke a nevystupuje ako oficiálna hlava monarchie. Na snímkach oficiálnych sa vždy správala dôstojne.

Magazín Hello! ale teraz šokoval svet a tiež stovky jej najbližších spolupracovníkov a dvoranov, keď ju predstavil na oficiálnom portréte s rukami vo vreckách. "Kráľovná dávno túžia po nejakom menej konzervatívnom portréte," tvrdí Alžbetina osobná návrhárka Angela Kellyová, ktorá o ich dlhoročnej spolupráci vydáva knihu The Other Side of the Coin: the Queen, the Dresser and the Wardrobe (Druhá strana mince: Kráľovná, jej garderobiérka a šatník).

Snímku pre magazín Hello! vydal Barry Jeffrey, ktorý vraj bol dosť dlho nesvoj, keď po ňom kráľovná požadovala uvoľnené portréty. "Jej Veličenstvo zaujalo svoju pozíciu pred kamerou a začalo pózovať, dávalo ruky do vreciek a zase z vreciek von a dávalo si ich v bok, začalo napodobňovať profesionálnu modelku. Stála som tam neveriacky a civela, aká je kráľovná úplne prirodzená," priznala Kellyová v rozhovore pre The Sun.