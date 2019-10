Za 2 dni z mini do kabáta, po krásnom babom lete prudké ochladenie: Kedy sa znovu oteplí?

Odzvonilo už teplému počasiu? Nádherné babie leto vystriedalo zamračené počasie s dažďom.

Na niektorých miestach v priebehu dvoch dní ortuť v teplomere klesla takmer o 17 °C. Z počasia na tričko sme tak vhupli rovno do búnd a kabátov. Vyzerá to tak, že na Dušičky budeme sviečky na hroboch zapaľovať svojim blízkym pri príjemnom počasí. „V najbližších dňoch by mohlo byť pri slnečnom počasí až 19 °C,“ povedala meteorologička Miriam Jarošová.

Štvrtok - jasno až polojasno, 6 - 11 °C

Piatok - jasno až polojasno, 6 - 11 °C

Sobota - oblačno až zamračené, 5 - 10 °C

Nedeľa - zamračené, dážď, 11 - 16 °C

Pondelok - zamračené, dážď, 12 - 17 °C

Utorok - miestami dážď, 11 - 17 °C