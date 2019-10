Annamária vyhrala s Novým Časom týždenný pobyt za 2 000 €: V Tatrách budem relaxovať s deťmi

Veľmi sa teší! Annamária Mackyová (35) z Dlhej nad Váhom (okr. Šaľa) v jesennej trhačke Nového Času vyhrala týždenný pobyt pre dvoch dospelých a dve deti v hoteli Riverside*** v AquaCity Poprad v hodnote 2 000 €.

Annamária si najčítanejší denník kupuje pravidelne desať rokov, ale až teraz sa teší zo svojej prvej výhry. „Nový Čas som si kúpila ráno v obchode. Hneď ako som prišla domov, tak som strhla nálepku z titulnej strany a uvidela som, že sú pod ňou tri zhodné symboly,“ prezradila šťastná výherkyňa.

Do najmenších veľhôr sveta pocestuje so svojimi deťmi, synom Matém (11) a dcérkou Rebekou (1,5). „Užijeme si to spolu, veľmi sa na to teším,“ uzavrela Annamária, ktorá bude s Novým Časom súťažiť aj ďalej.