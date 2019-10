Život je zmena: Majsterka sveta v kickboxe bude mať nové povolanie

Slovenská reprezentantka v kickboxe Monika Chochlíková sa po zisku zlatej medaily v Sarajeve stane profesionálnou vojačkou v štruktúrach Vojenského športového centra (VŠC) Dukla.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na stredajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici to potvrdil riaditeľ Odboru riadenia športov vo VŠC Dukla Pavol Kobela. Chochlíková v bosnianskej metropole v silnej konkurencii získala cez víkend titul majsterky sveta v disciplíne K1 žien vo váhovej kategórii do 52 kg.

Na spomínanom svetovom šampionáte štartovalo celkovo 754 pretekárov z 58 krajín sveta.

Iba 23-ročná členka Top tímu Slovenského zväzu kickboxu a VŠC Dukla Banská Bystrica v ringovej disciplíne zdolala postupne na ceste za zlatom Rumunku Monicu Balsoiouovú (3:0 na body), Xanthipi Raftopoulouovú z Grécka (KO v 2. kole), v semifinále Srbku Stašu Veicovú (3:0) a vo finále Marianu Nunezovú z Brazílie.

"Neviem tento úspech ešte vstrebať. Stále sa s ním iba stotožňujem. Môj sen sa konečne splnil. Vždy som chcela byť majsterkou sveta a štyrikrát sa mi to nepodarilo. Až teraz na piaty raz to vyšlo. Som veľmi šťastná. Tento úspech je pre mňa motiváciou, že všetko, čo som do toho dala – čas i tréningy, tak to stálo za to a prinieslo to želaný výsledok. Stálo to za tú obetu," uviedla pre TASR na stredajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici Chochlíková, ktorá získala svoju prvú medailu zo svetového šampionátu v kickboxe. V jej váhovej kategórii sa predstavilo celkovo 14 športovkýň, pričom každá jedna musela vyhrať národný šampionát danej krajiny.

Úspech rodáčky z Trenčína, kde aj trénuje, nezostal nepovšimnutý vedením VŠC Dukla Banská Bystrica. "Na základe dlhodobých vašich skvelých výkonoch sa riaditeľ Vojenského športového centra Dukla Roman Benčík rozhodol ponúknuť vám miesto profesionálneho vojaka. Každopádne musíte ešte zvládnuť tvrdý vojenský výcvik. Rozhodli sme sa tak z dvoch dôvodov. Prvým je, že veríme v ďalšie vaše medaily, ktoré nám dokážete v dlhodobom horizonte nosiť. Druhým dôvodom je, že bojové športy sa zaraďujú medzi vojenské športy, čo sme mohli vidieť aj na uplynulých armádnych svetových hrách v Číne," tak znel oficiálny oznam aktuálnej majsterke sveta v kickboxe z úst riaditeľa Odboru riadenia športov vo VŠC Dukla Pavla Kobelu počas stredajšej tlačovej konferencie v banskobystrickej hale na Štiavničkách. Chochlíková má v súčasnosti s armádnym strediskom uzavretý zmluvne iba polovičný úväzok. Po zaradení medzi profesionálnych vojakov bude už poberať plný úväzok.

Majstrovstvá sveta v kickoboxe podľa pravidiel K1 organizovala asociácia WAKO, ktorá sa pokúša dostať túto športovú disciplínu na OH 2024 do Paríža. Monika Chochlíková mala tento týždeň odcestovať do bieloruského Minska na majstrovstvá Európy v thajskom boxe asociácie IFMA, ktorá sa taktiež usiluje dostať tento šport na spomínané olympijské hry do Paríža. Plány sa však menia. „Na ME v thajskom boxe nepocestujeme. S trénerom sme sa rozhodli, že ich vypustíme. Potrebujem si trošku oddýchnuť a doliečiť si menšie zranenia, aby som bola po zdravotnej stránke úplne v poriadku,“ ozrejmila Chochlíková.