Speváčka Drobná a športovec Šebo rozvírili dohady o vzťahu: Nový párik slovenského šobiznisu?!

Zrodila sa nová láska v slovenskom šoubiznise?! Speváčka Emma Drobná (25) má za sebou rozchod s kolegom zo SuperStar Štěpánom Urbanom (21). Ako sa však zdá, sexi umelkyňa už nie je single.

Podľa informácií Nového Času sa okolo nej už nejaký ten piatok krúti urastený športovec. Emma má tvoriť pár s bývalým futbalovým reprezentantom Filipom Šebom (35). Čo o ich nie príliš tajnej láske prezradili zaľúbenci? Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Drobná ešte donedávna randila so superstáristom Urbanom. Ich rozchod sa prevalil len v júli, no dvojica mala prechádzať krízou už dlhšie. Emma dlho sama nezostala. Podľa našich informácií má totiž randiť so športovcom Šebom. Do redakcie sa nám ozval čitateľ, ktorý dvojicu videl - a rozhodne nemali pôsobiť len ako dobrí priatelia.

„Viedli sa za ruky po nákupnom centre. Vôbec sa neskrývali a bolo vidieť, že sa majú radi,“ prezradil čitateľ Nového Času. Nebol však jediný. Hrdličky sa zrejme za svoju lásku nehanbia a už to nechcú držať v tajnosti. V jednom z bratislavských podnikov sa neubránili vzájomným dotykom. „Užívali si večer. Nechýbali ani bozky. Bolo im jedno, že ich môže niekto vidieť,“ dodal ďalší náš zdroj.

Priznali to?!

Nový Čas kontaktoval dvojicu s priamou otázkou, či teda skutočne tvoria pár. Kým Šebo na otázky nereagoval, mladá speváčka počas telefonátu len zalapala po dychu. „Hmmmmm,“ zaznelo najprv a zostalo ticho. Po chvíli prišla reakcia: „Môžeme si zavolať neskôr?“ O pár minút prišla od speváčky sms, v ktorej svoje „hapkanie“ ospravedlnila pre pracovný obed.

„A čo sa týka môjho súkromia, nemám ho vo zvyku rozoberať. Ďakujem a pekný deň prajem. PS: Nový singel sa volá Demons,“ znela jej reakcia so smajlíkom. Svojou odpoveďou nový vzťah nevyvrátila. Vyzerá to tak, že po rozchode s kolegom zo speváckej šou je opäť zamilovaná.

Šebo randil v minulosti s topmodelkou Michaelou Kocianovou alebo misskou Magdalénou Šebestovou. Vlani sa po jeho boku objavovala aj módna návrhárka Vanda Jandová. Na otázku, či sa najnovšie zahľadel do umelkyne, nám Filip odpovedal stroho: „Nebudem to komentovať...“