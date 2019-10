Manželia sú posadnutí Halloweenom: Ich strašidelný dom, ktorý navštevujú stovky ľudí, sa oplatí vidieť

Manželia William (64) a Roslyn (57) Howsonovci sú vyslovene posadnutí Halloweenom. A tak sa ich dom už 13 rokov za sebou v tento sviatok premení na strašidelné miesto.

William a Roslyn začali so strašidelnou obsesiou v roku 2006 po tom, čo u seba doma usporiadali halloweensku párty k piatym narodeninám svojho vnuka. Začalo to v jednej izbe, no teraz už ozdobujú celý dom. Keďže majú 13. ročník, strašidelné ozdoby nebudú tentoraz chýbať ani v prednej a zadnej záhrade, v spálni, hale a kuchyni.

Majú 4 deti a 10 vnúčat a každoročne zapoja celú rodinu a prichádzajú vždy s novými prekvapeniami a strašidlami pre návštevníkov.

Dom v Severnom Lanarkshire v Škótsku začnú zdobiť už v septembri. Trvá to približne osem týždňov a vybalia minimálne 40 krabíc plných dekorácií. Vyzdobený a pripravený ho otvoria vždy 31. októbra okolo 18.00. Chodia tam návštevníci z celého sveta a tento rok očakávajú okolo 600 zvedavcov.